'Это страшилка, ничего больше': в ОП и СНБО отреагировали на ядерные угрозы Путина

Кроме ядерного шантажа у России больше нет никаких инструментов запугивания мира, заявил Андрей Ермак.

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В Украине отреагировали на ядерный шантаж Путина / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин использует ядерный шантаж как инструмент запугивания, поскольку у него не осталось других средств воздействия. Это лишь кремлевская "страшилка". Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко утверждает, что ядерные угрозы президента России Владимира Путина свидетельствуют о страхе перед украинским оружием. По его словам, украинская армия наносит удары по стратегическим складам вооружений оккупантов, что существенно ограничивает возможности Кремля продолжать свою агрессию и террор.

"Это страшилка от страха. Ничего больше", - отметил он.

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Коваленко также добавил, что за последними событиями с обновлением ядерной доктрины Путина должны были бы стоять удачные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат". Однако, как иронично заметил эксперт, "она не смогла взлететь".

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Реакция Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что кроме ядерного шантажа у России больше ничего нет.

"Никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают", - подчеркнул он.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия не знает, как остановить то, что происходит в этой войне. По его словам, это видно не только по результатам Курской операции, но и по дальнобойным ударам украинских войск по территории РФ. Эти действия существенно влияют на социальные настроения внутри России.

Подоляк отметил, что Россия уже не может предложить ничего нового в войне, кроме того, что уже есть "на столе".

"А держит она там практически все, что у нее было. Традиционная пропаганда и традиционные угрозы не работают... Безусловно, Россия сегодня пытается использовать последний аргумент, аргумент боязливых людей, что у них есть ядерное оружие", - добавил он.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Ядерная угроза и удар по украинским АЭС - последние новости

Напомним, вечером 25 сентября президент России Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине, которые позволяют ядерную атаку на неядерные государства, получающие поддержку от ядерных стран. Кремль также отмечает, что агрессия против России или Беларуси будет считаться основанием для применения ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС остается высоким. Он предупредил, что любая атака на ядерные реакторы угрожает не только Украине, но и соседним государствам.

На фоне угрозы ударов по украинским АЭС президент Польши Анджей Дуда заявил, что существует риск атак на Ровенскую и Хмельницкую электростанции. Если такие атаки действительно будут, то Польша должна будет "немедленно вмешаться".

Ранее СМИ сообщали, что российский диктатор Владимир Путин ездил к монгольским шаманам спрашивать разрешения на применение ядерного оружия.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

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