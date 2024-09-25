Это будет максимальный удар: Россия готовит целый арсенал ракет по АЭС - СМИ

По мнению эксперта, надо ждать одновременного удара 300 ракет и дронов. Это может "продавить" украинскую ПВО.

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РФ накапливает ракеты для удара по инфраструктуре АЭС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скриншот

В случае намерения уничтожить мощности АЭС оккупанты осуществят максимально концентрированную атаку с привлечением и ракет, и дронов, считает главный редактор Defense Express Олег Катков.

При этом, уточнил он, речь будет идти не о прямых ударах по энергоблокам, а об ударах страны-агрессора по инфраструктуре, чтобы вывести из строя атомные электростанции.

"Относительно мощностей и запасов средств поражения врага: если действительно россияне атакуют наши АЭС, то это будет максимально концентрированный удар. Очевидно, что это вероятно будет не удар по самим энергоблокам, а по инфраструктуре, чтобы вывести из строя АЭС", - сказал он в эфире Еспресо. видео дня

В то же время для атаки по ядерному объекту российские террористы могут использовать более 100 БПЛА различных типов.

"То есть будут лететь и дроны, задачей которых будет перегрузить нашу систему ПВО. Также будут использоваться крылатые и высокоскоростные ракеты типа "Кинжал", - отметил Катков.

Кто такой Олег Катков Олег Катков - эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года. Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины. Ранее был руководителем пресс-службы крупнейшего оборонного конгломерата Украины и работал как журналист в ведущих СМИ, в которых освещал темы войны и оборонно-промышленного комплекса.

Он допускает, что украинская ПВО, какой плотной она не была бы, будет "продавлена" таким количеством средств поражений.

"Есть высокая вероятность того, что россияне могут применить 200-300 ракет и БПЛА для атаки на украинские АЭС", - поделился он.

Удары по Украине - к чему готовиться

Известно, что у Путина готовят удары по ядерным объектам Украины накануне зимы. Речь пойдет о распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи - критических объектах для безопасной работы атомных электростанций.

Более того, некоторые попытки такой атаки россияне уже осуществляют. Второй раз с начала сентября РФ во время массированного обстрела Украины проложила маршрут "Шахедов" через Хмельницкую АЭС. В "Энергоатоме" отметили, что таким образом страна-агрессор повышает ставки и вполне вероятно способна ударить по самому объекту.

Сейчас происходит накопление ракет на аэродромах стратегической авиации России. В Минобороны предупредили украинцев готовиться к массированной атаке в ближайшее время.

В среду, 25 сентября, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на сегодня российская армия уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру, из-за чего миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой.

Ракеты, которыми РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

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