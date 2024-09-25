'Друга Стремоусова' Стахива уличили в 'сливе' данных о ВСУ: дали еще одно подозрение

Это уже не первое подозрение у Стахива. В прошлый раз ему удалось избежать СИЗО, внеся миллион гривен залога.

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Стахив известен своей пророссийской позицией / Коллаж Главреда. Фото: СБУ, скриншот видео

Львовского блогера-провокатора Остапа Стахива, к которому сегодня, 25 сентября, сотрудники спецслужбы наведывались с обысками, уличили в сливе данных о размещении ВСУ и мошенничестве. Ему объявили о новом подозрении по двум статьям, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В СБУ напомнили, что за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения Стахив организовал "движение антивакцинаторов", под видом которого подстрекал людей к массовым беспорядкам и захвату госучреждений.

Уже в статусе обвиняемого во время полномасштабного вторжения провокатор продолжил антиукраинскую деятельность. В частности, через свои аккаунты в соцсетях "блогер" распространял деструктивный контент.

видео дня

Стахив, к примеру, утверждал, что российскую вооруженную агрессию якобы вызвали "третьи страны", которые "спровоцировали" Москву к полномасштабному вторжению в Украину. Также во время одного из своих прямых эфиров, пишет пресс-служба СБУ, в соцсетях фигурант публично озвучил точную локацию расположения одного из подразделений украинских защитников, чем подверг их опасности.

Стахив также вел так называемые курсы журналистики, на которых учил "противодействовать" мобилизации за 7 тысяч гривен в месяц. "Выпускникам" же выдавал поддельные документы уже несуществующей газеты "Галицкие вести" вместо обещанных журналистских удостоверений "международного образца".

Стахиву сообщено о подозрении по статьям о несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ в условиях военного положения и о мошенничестве.

Продолжается вопрос о взятии подозреваемого под стражу.

Кто такой Остап Стахив Остап Стахив называет себя львовским блогером. В "ковидные" времена - перед полномасштабным вторжением России - организовывал митинги антивакцинаторов в Киеве и других городах, распространял дезинформацию о коронавирусе и контактировал с россиянами. В ноябре 2021 года Стахиву объявили подозрение из-за "планов свергнуть конституционный строй". Тогда Стахив опроверг в соцсетях официальную информацию о коронавирусе. Он вышел из СИЗО под залог в миллион гривен.

Остап Стахив - последние новости

Сегодня ряд СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности сообщили о проведении обысков у блогера Остапа Стахива. В Нацполиции отметили, что он выдавал фиктивные удостоверения журналиста.

Напомним, в ноябре 2021 года Стахив получил свое первое подозрение - правоохранители инкриминировали ему призывы к свержению конституционного строя. Провокатору тогда удалось выйти из СИЗО под залог в миллион гривен.

Уже во время полномасштабного вторжения Стахив, будучи под следствием, продолжал резко высказываться в сторону работников ТЦК, а впоследствии организовал "журналистские курсы", где учил людей провоцировать военных на камеру.

Стахив известен своей лояльной к россиянам позицией. Поддерживал дружеские связи с уже ликвидированным херсонским коллаборантом Кириллом Стремоусовым.

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