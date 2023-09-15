Шуфрича взяли под стражу прямо в зале суда, надев ему на руки наручники.

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Шуфричу избрали меру пресечения по подозрению в госизмене / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Печерский суд Киева избрал меру пресечения нардепу Нестору Шуфричу – арест на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщает "Общественное", Шуфрича взяли под стражу прямо в зале суда, надев ему на руки наручники. Перед этим нардепу объявили о подозрении в госизмене.

Поэтому теперь Шуфрич будет находиться в СИЗО до 13 ноября, не имея права внести залог. Впрочем, нардеп намерен обжаловать меру пресечения.

видео дня

Шуфричу избрали меру пресечения по подозрению в госизмене / скриншот

Стоит отметить, что заседание происходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона обвинения. Адвокаты Шуфрича возражали и выступали за открытое заседание.

Что известно о деле Шуфрича

В пятницу, 15 сентября, к нардепу Нестору Шуфричу пришла с обысками Служба безопасности Украины. Его подозревают в государственной измене и сотрудничестве с Владимиром Сивковичем, который, по данным следствия, работает на спецслужбы агрессора России.

Позже СБУ сообщила, что нардепу Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. У Нестора Шуфрича в доме нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. В украинской спецслужбе уточняют, что одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

К слову, в марте 2022 года Нестора Шуфрича задерживали бойцы территориальной обороны Украины. Его обвиняли в фотографировании позиций ВСУ. Позже Шуфрича отпустили.

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