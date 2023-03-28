От имений до конюшен: журналисты показали состояние Шуфрича на сотни миллионов

Предварительная оценка персонального состояния нардепа — около 600 млн. гривен, отмечается в расследовании.

Нестор Шуфрич / УНИАН

Народный депутат от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь Нестор Шуфрич распоряжается активами на сотни миллионов, при этом они записаны на подставных лиц.

"Часть самых дорогих активов записана на откровенно подставных людей, а еще часть — на человека, еще недавно работавшего на Лукойл, торговала российским газом и продавала российское гражданство [Дьордь Штофа]", — говорится в расследовании Bihus.Info.

Предварительная оценка персонального состояния нардепа — около 600 млн. гривен, отмечается в расследовании.

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Активы семьи Шуфрича

По данным журналистов, семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конче-Заспе на более чем 2тысячи квадратных метров и свыше гектара земли (на 250 миллионов гривен):

первое имение, оформленное по договору дарения и стоит 120−130 млн гривен;

второе имение — на 358 квадратных метров и 15 соток земли в закрытом коттеджном городке — владелец жена Шуфрича Катерина Майкова.

третье имение — в собственности сына нардепа Александра, расположенное рядом с отцом;

четвертое имение принадлежит компании, созданной отцом Шуфрича, затем перешедшей в собственность кипрской структуры и женщине с именем Татьяна Скакун с пропиской в селе Харпачка Винницкой области.

Другое имущество Шуфрича

скандальный соратник Виктора Медведчука с семьей владеет шестью квартирами в центре Киева, общая площадь которых составляет 430 квадратных метров, а стоимость — 130 млн гривен;

у нардепа есть земля и недвижимость в Ужгороде;

отец Шуфрича владеет апартаментами в Одессе на 500 квадратных метров и двумя паркоместами, а также комплексом Конюшня Бутенко в селе Процев в Киевской области;

сын нардепа приобрел в Одессе три паркоместа и два нежилых помещения.

Корпоративные активы Шуфрича

По данным журналистов, Шуфрич является владельцем:

активов Киевского речного порта;

имений в оккупированном Крыму;

охотничьих угодий в Закарпатской, Сумской областях и в заповедной зоне на Киевщине.

Ранее Главред писал о том, что защитники Украины задержали нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Также напомним, украинский журналист Юрий Бутусов подрался с политиком Нестором Шуфричем во время прямого эфира в студии Савика Шустера.

Бутусов ударил Шуфрича после его слов, что в Украине живут люди, которые говорят на украинском, венгерском и русском языках. Разнять драку пытались другие политики, которые присутствовали в студии.

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