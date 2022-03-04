Украинские бойцы повязали нардепа Шуфрича, который фотографировал позиции ВСУ

Задержан Шуфрич / скриншот

Солдаты ВСУ задержали нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича, сообщает на своей странице в Facebook волонтер Юрий Бирюков.

"Кто задержал Шуфрича — тот 206-й батальон. Фоткать наши позиции — занятие глупое и стремное", — написал Бирюков.

Ранее издание The Times писало, что президент РФ Владимир Путин и кремлевская верхушка подослали в Киев более 400 наемников частной военной компании "Вагнер", которым была поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти российскими агрессорами.

Украинская правда со ссылкой на разведку сообщала, что беглый президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске. Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его попытаются объявить "президентом Украины".

За последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три попытки покушения.