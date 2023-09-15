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Шуфричу светит 15 лет за решеткой: детали подозрения и "находок" в доме нардепа

Алексей Тесля
15 сентября 2023, 15:50 обновлено 15 сентября, 15:50
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У Нестора Шуфрича в доме нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.
Шуфрич
Нестору Шуфричу вручили подозрение / Коллаж: Главред, Фото: СБУ, УП

По материалам Службы безопасности Украины подозрение в государственной измене получил народный депутат Нестор Шуфрич.

"Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича. По материалам СБУ ему поставлено в известность о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.

По информации СБУ, материалы расследования свидетельствуют о том, что Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине".

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В СБУ напоминают, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для подрывной деятельности против Украины.

"Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене, которого задерживал лично глава Службы безопасности Василий Малюк", - отмечается в сообщении.

В украинской спецслужбе уточняют, что одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

"Он систематически распространял нарративы кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и россии одна история и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе", - говорится в сообщении.

По местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Что нашли во время обыска у Шуфрича

Как пишет УП со ссылкой на источник в СБУ, по время обыска у Шурича в доме нашли запрещенную российскую символику и награды.

Как свидетельствуют фото, предоставленные источником, у нардепа, которого проверяют на причастность к государственной измене, обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ.

Кроме того, у Шуфрича в доме также нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

По словам источника УП, документ предусматривает переименование этих областей Украины в так называемые "края", широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента.

Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича, как свидетельствуют предоставленные источником фото.

  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обыск
    У Нестора Шуфрича провели обыск t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски у Нестора Шуфрича в рамках дела о госизмене. Служба безопасности Украины проводит обыски у народного депутата Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене и сотрудничестве с Владимиром Сивковичем.

Напомним, в марте 2022 года Нестора Шуфрича задерживали бойцы территориальной обороны Украины. Его обвиняли в фотографировании позиций ВСУ. Позже Шуфрича отпустили.

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СБУ Нестор Шуфрич государственная измена ОПЗЖ
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