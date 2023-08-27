'В военное время это поможет': Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене

Глава государства подчеркнул, что это будет очень серьезный инструмент для того, чтобы чиновники даже не думали о незаконном обогащении.

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Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене / Коллаж: Главред, фото: фото: Офис президента Украины, www.gp.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в военное время нужно приравнять коррупцию к государственной измене. В то же время, по его словам, такая инициатива не может действовать постоянно в обществе, но на время войны – это поможет. Об этом глава государства сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

"Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет", - сказал президент.

Как отметил украинский гарант, он не уверен в том, поддержат ли это предложение законодатели. Но президент точно предложит, ведь мы развиваем демократическое общество.

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"Очень важно не прикручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый, вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что это будет очень серьезный инструмент для того, чтобы чиновники даже не думали о незаконном обогащении.

"Но это не расстрел, это не сталинизм. Если есть доказательства – человек должен быть за решеткой. Я думаю, что парламент это получит (законопроект – ред.) в ближайшую неделю, и дальше игра на стороне парламента уже", - подытожил он.

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Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене / скриншот

Напомним, НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА Михаила Головко и его заместителей. По данным следствия известно, что Головко вместе со своими помощниками требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Также сообщалось, что нардеп из "Слуги народа" разоблачен на разоблачен на взятке в размере 85 тысяч долларов. Это должен быть первый транш за "продажу" земли Национальной академии аграрных наук.

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