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Нардеп из "Слуги народа" разоблачен на коррупции: "продавал" землю НААН

Яна Ставская
8 августа 2023, 19:34 обновлено 8 августа, 19:42
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Депутат как раз получал первый транш "оплаты" в размере 85 тысяч долларов.
Нардеп из 'Слуги народа' разоблачен на коррупции: 'продавал' землю НААН
Вместе с нардепом "погорели" и его сообщники / Коллаж Главред. Фото: пресс-служба СБУ

Нардеп из "Слуги народа" разоблачен на взятке в размере 85 тысяч долларов. Это был первый транш за "продажу" земли Национальной академии аграрных наук (НААН).

Как сообщает пресс-служба СБУ, за эти деньги депутат обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков НААН. Вместе с тем, "Суспильне" со ссылкой на источники пишет, что на масштабной коррупции пойман депутат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" во время получения "первого транша" в размере 85 тысяч долларов.

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Уголовное производство начато по части четвертой статьи 368 УКУ - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос о сообщении подозрения народному депутату и двум его сообщникам.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кто такой Анатолий Гунько

В парламенте Гунько был председателем временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук.

В свое время, по данным движения "Честно", Гунько одержал победу на довыборах в Верховную Раду в 208 округе с результатом 34,1% (21 245 голосов). Баллотировался от партии "Слуга народа". Его главным оппонентом был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, набравший 31,78%.

Жена депутата является депутатом Киевского горсовета.

Гунько неоднократно попадал в коррупционные скандалы. В частности, в 2016-м фигурировал в "земельных скандалах" в Броварах. Активисты тогда жаловались, что местные власти раздерибанили бывшие земли ГП "Радиопередающий центр".

В 2023 году суд признал Гунько виновным в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Депутат фактически через депутатские обращения предоставлял указания представителям правоохранительных органов в Черниговской области.

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