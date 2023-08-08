Обстановка в Черном море после ударов по флоту РФ изменилась: что произошло

В Черном море присутствуют четыре российских корабля, однако наблюдается активность врага в Керченском проливе.

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Российские корабли все еще присутствуют в Черном море / коллаж Главред. Фото: Twitter MT Anderson, Медиацентр Украина-Одесса

Обстановка в Черном море после ударов неизвестными беспилотниками по кораблям россиян существенно изменилась. Как сообщил спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук 8 августа, речь идет, в частности, о повышении активности пограничной службы захватчиков в районе Керченского пролива.

В то же время в настоящее время в Черном море находится всего четыре корабля российского флота, из них - ни одного ракетоносителя.

"Первое отличие - оккупанты уменьшили присутствие своих кораблей, сейчас их только четыре в море и ни одного ракетоносителя, один сейчас ремонтируется. Но мы наблюдается повышение активности так называемой пограничной службы России в Керченском проливе, там сейчас семь кораблей и семь катеров, еще три единицы в Азовском море", - рассказал офицер. видео дня

По информации ВМС, подбитый накануне "Оленегорский горняк" борется за живучесть.

"И именно из-за поражения этого корабля россияне перестали использовать такие корабли как паромы для перевозки гражданского населения", - отметил офицер.

Он добавил, что россияне начали использовать таким образом корабли из-за поражения Крымского моста, который является одним из путей снабжения для южной группы войск РФ.

"Есть такое выражение - Крым будет или украинским, или безлюдным. А современный флот РФ повторит судьбу своего предшественника в Крымской войне 1853-1856 годов", - отметил Плетенчук.

Удары по российскому флоту

Несмотря на удары БПЛА по кораблям россиян, активность врага в Черном море до сих пор высока. Известно, что противник регулярно привлекает флот к атакам по материковой Украине.

Всего в июле произошло три громких инцидента недалеко от Крыма, связанных с атаками морских беспилотников. В частности, дроны в очередной раз атаковали опоры самого моста, через который россияне осуществляют снабжение БК своей южной группировки.

Уже в августе был атакован российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске и нефтеналивной танкер "Сиг" у берегов оккупированного полуострова. Оба были серьезно повреждены, и их пришлось спасать буксирами.

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