Обстановка в Черном море после ударов по флоту РФ изменилась: что произошло

Обстановка в Черном море после ударов неизвестными беспилотниками по кораблям россиян существенно изменилась. Как сообщил спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук 8 августа, речь идет, в частности, о повышении активности пограничной службы захватчиков в районе Керченского пролива.
В то же время в настоящее время в Черном море находится всего четыре корабля российского флота, из них - ни одного ракетоносителя.
"Первое отличие - оккупанты уменьшили присутствие своих кораблей, сейчас их только четыре в море и ни одного ракетоносителя, один сейчас ремонтируется. Но мы наблюдается повышение активности так называемой пограничной службы России в Керченском проливе, там сейчас семь кораблей и семь катеров, еще три единицы в Азовском море", - рассказал офицер.видео дня
По информации ВМС, подбитый накануне "Оленегорский горняк" борется за живучесть.
"И именно из-за поражения этого корабля россияне перестали использовать такие корабли как паромы для перевозки гражданского населения", - отметил офицер.
Он добавил, что россияне начали использовать таким образом корабли из-за поражения Крымского моста, который является одним из путей снабжения для южной группы войск РФ.
"Есть такое выражение - Крым будет или украинским, или безлюдным. А современный флот РФ повторит судьбу своего предшественника в Крымской войне 1853-1856 годов", - отметил Плетенчук.
Удары по российскому флоту
Несмотря на удары БПЛА по кораблям россиян, активность врага в Черном море до сих пор высока. Известно, что противник регулярно привлекает флот к атакам по материковой Украине.
Всего в июле произошло три громких инцидента недалеко от Крыма, связанных с атаками морских беспилотников. В частности, дроны в очередной раз атаковали опоры самого моста, через который россияне осуществляют снабжение БК своей южной группировки.
Уже в августе был атакован российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске и нефтеналивной танкер "Сиг" у берегов оккупированного полуострова. Оба были серьезно повреждены, и их пришлось спасать буксирами.
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