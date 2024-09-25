СБУ обыскала львовского провокатора Стахива, который известен дружбой с коллаборационистами

СБУ и полиция заинтересовались персоной Остапа Стахива и начали обыски у него.

https://glavred.info/ukraine/sbu-obshukala-lvivskogo-provokatora-stahiva-yakiy-vidomiy-druzhboyu-iz-kolaborantami-10600028.html Ссылка скопирована

СБУ задержала львовского антивакцинатора / коллаж: Главред, фото: t.me/lachentyt, Facebook

Сегодня, 25 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у львовского антивакцинатора Остапа Стахива.

Факт обыска у Стахива также подтвердили в Нацполиции Украины.

"Нацполиция совместно с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, который выдавал фиктивные удостоверения журналиста Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины. Подробнее после завершения следственных действий", - сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

СБУ проводит обыски у львовского антивакцинатора Остапа Стахива, сообщили Общественному источники в правоохранительных органах. В Нацполиции отметили, что он выдавал фиктивные удостоверения журналиста.

Смотрите видео о том, чем известен Остап Стахив и что ему грозит:

Что известно об Остапе Стахиве

Известно, что Остап Стахив создал несколько общественных организаций и устраивал протесты на разную тематику. С начала пандемии он сосредоточился на одной теме. Он вел прямые трансляции в которых опроверг официальную информацию о коронавирусе и устраивал пикеты и провокации в ковид-отделениях больниц.

в ноябре 2021 года Стахиву объявили подозрение из-за "планов свергнуть конституционный строй". Тогда Стахив опроверг в соцсетях официальную информацию о коронавирусе. Он вышел из СИЗО под залог в миллион гривен.

В 2022 году в своих видео Стахив рассказывал, что ТЦК "похищает и пытает людей". Он отмечал, что ТЦК не зарегистрированы официально и якобы об этом есть соответствующее решение Верховного суда.

В 2023 году Стахив организовал платные "журналистские" курсы, по окончанию которых выдавали фиктивные удостоверения.

В марте 2024 года, говорится, что Стахив продолжает выдавать себя за общественного активиста, рассказывает, что нынешняя полномасштабная война идет из-за того, что украинцев и россиян "стравили", передает Википедия.

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Напомним, что СБУ накрыло руководство проектного института Киева. Служба безопасности Украины разоблачила руководство украинского проектного института. Они помогали агрессорам из России восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов.

ГУР провело мощную кибератаку против РФ. 7 сентября 2024 года киберспециалисты ГУР атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению геноцидной войны. Под ударом оказались предприятия, которые изготавливают элементы для радиоэлектронной базы.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред