СБУ объявила о подозрении в госизмене экс-нардепу Мураеву

Бывший народный депутат Евгений Мураев использовал телеканал "Наш" для распространения российской пропаганды в Украине.

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Евгения Мураева подозревают в государственной измене / УНИАН

Служба безопасности заочно объявила подозрение в госизмене бывшему народному депутату VII и VIII созывов и владельцу запрещенного в Украине телеканала "Наш" Евгению Мураеву.

Экс-нардеп использовал телеканал для распространения российской пропаганды в информационном пространстве Украины.

"Таким образом, он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах России. Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и его восприятия на международной арене", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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"Во исполнение задач российских кураторов экс-нардеп создал и распространил на подконтрольном ему телеканале ("Наш", - ред), а также каналах видеохостинга YouTube деструктивную пропаганду, в которой выражал пророссийские взгляды, а также неоднократно участвовал в различных политических шоу. В указанных выступлениях и интервью подозреваемый распространял российские нарративы о том, что в Украине идет "культурная война и преследуются инакомыслящие", пропагандировал идеи, направленные на дискредитацию независимости нашего государства и необходимости выполнения договоренностей с РФ", - добавили в Офисе генпрокурора.

В СБУ напомнили, что в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

После длительных независимых экспертиз, инициированных Службой безопасности Украины, сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

Мураеву сообщено о подозрении в государственной измене за ведение информационно-подрывной деятельности против Украины и в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 УК Украины).

Санкция самой строгой статьи инкриминируемых преступлений предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал Главред, в ноябре 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков у Евгения Мураева. Правоохранители изъяли множество наличных денег, в том числе российские рубли, оружие, компьютерную технику и мобильные телефоны, а также книги, в которых восхваляется страна-агрессор Россия.

Сам Мураев скрывается от украинского правосудия за рубежом.

Напомним, 14 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

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