Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

Об этом в Telegram сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования", – уточнила она.

Согласно документу, статья 60 Регламента Верховной Рады была дополнена новой частью шестой следующего содержания: "В случае утверждения президентом Украины решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности политической партии, сформировавшей в Верховной Раде депутатскую фракцию, деятельность такой фракции прекращается с момента объявления об этом председателем Верховной Рады".

При этом Кабинет министров Украины в течение месяца с момента вступления в силу закона обязуется внести на рассмотрение Рады законопроект о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов.

Что известно о запрете пророссийских партий в Украине

Как сообщалось, Верховная Рада 3 мая приняла во втором чтении законопроект 7172-1, который предусматривает запрет политических партий, программные цели которых направлены на оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также на оправдание действий пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях.

Читайте такжеЛидер ОПЗЖ в Мариуполе и бывший муж Поклонской: ГБР задержала работавшего на Россию предателя

Читайте еще: