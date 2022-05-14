Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине

В Раду внесут законопроект о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.
Об этом в Telegram сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").
"Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования", – уточнила она.
Согласно документу, статья 60 Регламента Верховной Рады была дополнена новой частью шестой следующего содержания: "В случае утверждения президентом Украины решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности политической партии, сформировавшей в Верховной Раде депутатскую фракцию, деятельность такой фракции прекращается с момента объявления об этом председателем Верховной Рады".
При этом Кабинет министров Украины в течение месяца с момента вступления в силу закона обязуется внести на рассмотрение Рады законопроект о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов.
Что известно о запрете пророссийских партий в Украине
Как сообщалось, Верховная Рада 3 мая приняла во втором чтении законопроект 7172-1, который предусматривает запрет политических партий, программные цели которых направлены на оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также на оправдание действий пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях.
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