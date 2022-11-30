Оружие, рубли и прославляющие Россию книги: СБУ провела обыски у бывшего нардепа Мураева

СБУ провела обыски у бывшего нардепа Мураева / коллаж фото УНИАН и СБУ

Сотрудники СБУ провели серию обысков у Евгения Мураева – бывшего депутата Верховной Рады и руководителя запрещенной в Украине пророссийской партии "Наши". Об этом сообщается на официальной странице спецслужбы в Facebook.

Правоохранители изъяли множество наличных денег, в том числе российские рубли, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также книги, в которых восхваляется страна-агрессор, Россия.

Обыски проходили в рамках уголовного производства по подозрению в государственной измене - по местам жительства Мураева, в его офисах и офисах его родственников, а также в помещениях, которые принадлежат ближайших соратников экс-нардепа.

Сам Мураев, говорят в СБУ, скрывается от украинского правосудия за рубежом. Кроме того, в спецслужбе инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их заключения свидетельствуют о наличии в его действиях признаков преступления, которые предусматриваются частью 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена). А именно - в вопросе нанесения подозреваемым вреда информационной безопасности Украины.

Напомним, 14 мая 2022 года , президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

Документ 7172-1 предусматривает запрет политических партий, программные цели которых направлены на оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также на оправдание.

16 июня во Львове апелляционный суд №8 запретил Партию Шария.

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