Верховный суд полностью и бесповоротно запретил Партию Шария / коллаж УНИАН, скриншот из видео

Во вторник, 6 сентября 2022 года, Верховный Суд окончательно запретил деятельность партии скандального и путинистски настроенного блогера Анатолия Шария в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда в мессенджере Telegram.

Cуд в составе коллегии судей Кассационного административного суда во вторник пересмотрел в апелляционном порядке дело № П/857/1/22 о запрете деятельности.

Партия просила отменить решение Восьмого апелляционного административного суда, который запретил ее работу в Украине и передал имущество, средства и другие активы этой партии в собственность государства.

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Верховный Суд принял постановление, которое оставляет апелляционную жалобу Партии Шария без удовлетворения, а решение первой инстанции — без изменений.

"Решение окончательное и обжалованию не подлежит", — подчеркнули в Верховном суде.

Задержание Шария в Испании

5 мая стало известно, что Анатолия Шария задержали правоохранители в Испании. В СБУ отметили, что задержание стало возможным благодаря тесной работе с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

В Украине Шария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Позднее, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

Документ 7172-1 предусматривает запрет политических партий, программные цели которых направлены на оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также на оправдание.

16 июня во Львове апелляционный суд №8 запретил Партию Шария

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