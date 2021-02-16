Шария официально обвинили в расовой дискриминации и госизмене

По заявлению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в информационной сфере в ущерб национальной безопасности Украины.
СБУ сообщила о подозрении украинскому блогеру и политику Анатолию Шарию.
Ему выдвинуто обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религии и по другим признакам (то есть разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства).
Читайте также"Запачкается в коричневом": как Зеленский из-за Шария роет себе яму"Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", – заявила Служба безопасности Украины.
По заявлению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в информационной сфере в ущерб национальной безопасности Украины.
Реакция Шария на обвинения СБУ
Сам Шарий уже отреагировал на обвинения у себя в телеграм-канале.
"Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в телеграм по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня – чистая политика", – написал блогер.
Анатолий Шарий: новости
- 7 ноября 2020 сообщалось, что СБУ завела дело против скандального блогера Шария. Дело открыто из-за того, что блогер показал в своем ролике карту Украины без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.
- Напомним, власти хотят запретить партию Шария в Украине. Киевский окружной админсуд сообщил, что партию Шария обвиняют в пропаганде коммунизма и нацизма в Украине. Данное решение уже прокомментировал и сам блогер Анатолий Шарий.
- Ранее Верховный суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом". Анатолий Шарий судился с телеканалом Эспрессо.