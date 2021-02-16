Шария официально обвинили в расовой дискриминации и госизмене

Анатолий Шарий обвиняется в госизмене - СБУ / 112 Украина

СБУ сообщила о подозрении украинскому блогеру и политику Анатолию Шарию.

Ему выдвинуто обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религии и по другим признакам (то есть разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства).

Читайте также"Запачкается в коричневом": как Зеленский из-за Шария роет себе яму"Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", – заявила Служба безопасности Украины.

По заявлению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в информационной сфере в ущерб национальной безопасности Украины.

Реакция Шария на обвинения СБУ

Сам Шарий уже отреагировал на обвинения у себя в телеграм-канале.

"Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в телеграм по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня – чистая политика", – написал блогер.

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