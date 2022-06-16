Имущество забрать и отдать в пользу государства: во Львове суд запретил "Партию Шария"

Представители "Партии Шария" на заседание суда не явились, однако они еще раз могут попытаться оспорить этот запрет в украинском Верховном суде.
Во Львове апелляционный суд №8 запретил скандально известную своей пророссийскостью партию Анатолия Шария. Об этом сообщают представители "Движения "Честно".
"Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария". Это вторая попытка Минюста запретить эту пророссийскую партию, и она наконец-то стала результативной. Впервые СБУ требовала запретить "Партию Шария" в Окружном административном суде города Киева год назад", ‒ рассказали они.
Также сообщается, что все официальное имущество партии Шария должно быть передано в пользу государства Украины.
Также известно, что "Партия Шария" стала уже девятой по счету партией, деятельность которой запрещена в судебном порядке. А апелляцию на запрет деятельности другой пророссийской партии, ОПЗЖ, суд будет рассматривать 20 июня нынешнего года.
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Задержание Шария в Испании
В четверг, 5 мая, стало известно, что Шария задержали правоохранители в Испании. В СБУ отметили, что задержание стало возможным благодаря тесной работе с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.
В Украине Шария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса:
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
Позднее, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.
Документ 7172-1 предусматривает запрет политических партий, программные цели которых направлены на оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также на оправдание
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