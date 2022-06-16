Имущество забрать и отдать в пользу государства: во Львове суд запретил "Партию Шария"

Шарий, партия / коллаж УНИАН, скриншот из видео

Во Львове апелляционный суд №8 запретил скандально известную своей пророссийскостью партию Анатолия Шария. Об этом сообщают представители "Движения "Честно".

"Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария". Это вторая попытка Минюста запретить эту пророссийскую партию, и она наконец-то стала результативной. Впервые СБУ требовала запретить "Партию Шария" в Окружном административном суде города Киева год назад", ‒ рассказали они.

Также сообщается, что все официальное имущество партии Шария должно быть передано в пользу государства Украины.

Также известно, что "Партия Шария" стала уже девятой по счету партией, деятельность которой запрещена в судебном порядке. А апелляцию на запрет деятельности другой пророссийской партии, ОПЗЖ, суд будет рассматривать 20 июня нынешнего года.

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Задержание Шария в Испании

В четверг, 5 мая, стало известно, что Шария задержали правоохранители в Испании. В СБУ отметили, что задержание стало возможным благодаря тесной работе с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

В Украине Шария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Позднее, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

Документ 7172-1 предусматривает запрет политических партий, программные цели которых направлены на оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также на оправдание

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