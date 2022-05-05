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"Украина довольна гуманитаркой из Испании": Сеть взорвали мэмы о задержании Шария

5 мая 2022, 12:52

Украинцы опубликовали в Facebook и Telegram фотожабы о задержании пророссийского блоггера Анатолия Шария в Испании, которого подозревают в госизмене.

Задержание Шария - мэм
Задержание Шария - Сеть взорвали мэмы / Фото соцсети

В Испании местные правоохранители задержали Анатолия Шария - пророссийского блогера, которого СБУ давно подозревала в государственной измене. Сеть взорвалась мэмами на фоне этой новости, а жена задержанного отреагировала весьма странно - она опубликовала фото попугая.

В своем Telegram-канале Ольга Шарий показала фото из Барселоны с попугаем на руке. Это произошло сразу после обнародования информации Службой безопасности Украины о ее муже.

"Попугаи в Барселоне - с номерками и едят хлеб с рук. Комедия", - говорится в подписи к фото.

Странная реакция Ольги Шарий на задержание мужа / t.me/OlgaSharij

Тем временем в Facebook и Telegram украинцы публикуют фотожабы на тему задержания Шария в Испании.

В комментариях под фото говорится:

"Был в Испании на учениях", "Кто следующий?", "Долялякался", "Наконец-то", "Следующий блог Анатолия Шария ищите на канале Службы безопасности Украины".

  • Задержание Шария - фотожабы
    Задержание Шария - фотожабы Фото из соцсетей
  • Задержание Шария - фотожабы
    Задержание Шария - фотожабы Фото из соцсетей
  • Задержание Шария - фотожабы
    Задержание Шария - фотожабы Фото из соцсетей
  • Задержание Шария - фотожабы
    Задержание Шария - фотожабы Фото из соцсетей
  • Задержание Шария - фотожабы
    Задержание Шария - фотожабы Фото из соцсетей
  • Задержание Шария - фотожабы
    Задержание Шария - фотожабы Фото из соцсетей
  • Задержание Шария - фотожабы
    Задержание Шария - фотожабы Фото из соцсетей
  • Задержание Шария - фотожабы
    Задержание Шария - фотожабы Фото из соцсетей
  • Задержание Шария - фотожабы
    Задержание Шария - фотожабы Фото из соцсетей

Есть и видео "задержания Шария":

Как сообщал Главред, пророссийский блогер Анатолий Шарий сбежал в Испанию и продолжал там вести свою антиукраинскую деятельность. Вилла блогера стоит миллион евро. Купил он ее в августе 2019-го в каталонском городке Рода-де-Бара.

Напомним, в середине апреля стало известно о задержании бывшего сопредседателя партии ОПЗЖ и кума Путина. В частности, в Сети появилось фото Виктора Медведчука в украинской военной форме и в наручниках.

Позже его жена Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием мужа. В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.

Сам Виктор Медведчук согласился на обмен и выезд в страну-агрессора - Россию. Впрочем, там его не ждут. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ даже приблизительно не рассматривают возможность обмена скандального политика.

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