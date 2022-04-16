Медведчук согласился на обмен: Марченко срочно обратилась к куму Путину

Виктор Медведчук дал свое согласие на его обмен и выдачу на территорию страны-агрессора.
Задержанный Службой безопасности Украины нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук согласился на обмен и выезд в страну-агрессора.
Об этом идет речь в обращении его жены, известной телеведущей Оксаны Марченко к президенту РФ Владимиру Путину.
"Виктор Медведчук дал свое согласие на его обмен и выдачу на территорию Российской Федерации в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договоренностей", - подчеркнула она.
Она добавила, что обратилась к семьям военнопленных ВСУ, подданным Британии, и обратилась к правительству Британии с предложением обменять их на Медведчука.
Напомним, ранее жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука известная ведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа.
В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.
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