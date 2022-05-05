В Испании задержали блогера Анатолия Шария

Анатолий Шарий / скриншот из видео, ua.depositphotos.com

В Испании местного правоохранителя задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого СБУ давно подозревала в государственной измене. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале украинской спецслужбы.

Как говорят в СБУ, задержание Шария стало возможно благодаря тесной работе с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, Шарий много лет занимался противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Более того, есть основания полагать, что блогер действовал по заказу иностранных структур, враждебных к Украине.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в условиях войны России против Украины решением СНБО приостановлена деятельность ряда политических партий, у которых есть связи со страной-агрессором. Об этом руководитель государства заявил в своем видеобращении.

Деятельность партий приостановлена на все время действия военного положения.

"Решением СНБО на время действия военного положения приостанавливается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо", — заявил Зеленский.

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