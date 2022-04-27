Об обмене Медведчука на украинских военных речи не идет - Песков / фото коллаж УНИАН

В Кремле даже приблизительно не рассматривают возможность обменять скандального политика и кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука на украинских военных. Об этом заявил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии российском пропагандисткому агентству РИА Новости.

"Об этом [о возможности обмена Медведчука на украинских военных - Главред] речи не ведется", ‒ сказал Песков.

Читайте такжеУ Зеленского объяснили, для чего хотят обмена Медведчука

Напомним, ранее, в середине апреля, в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в украинской военной форме и в наручниках.

Поздне ео жена и известная телеведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа. В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.

Сам Виктор Медведчук согласился на обмен и выезд в страну-агрессора.

Другие новости: