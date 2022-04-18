Медведчук обратился к Зеленскому и Путину - хочет, чтобы его обменяли на людей в Мариуполе / скриншот с видео

Задержанный Службой безопасности Украины нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя

На опубликованном СБУ видео, он отметил, что те находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

"Агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город", - отметили в СБУ.

При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты.

Задержание и возможный обмен Медведчука

Ранее в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.

Напомним, ранее жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука известная ведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа. В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.

Сам Виктор Медведчук согласился на обмен и выезд в страну-агрессора.

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