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Путин хочет выбить ВСУ с Курщины до 1 октября: Разумный дал неожиданный сценарий боев

Юлия Закрепа
25 сентября 2024, 18:08
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Смогут ли войска Украины занять оборону в Курской области - Максим Разумный рассказал сценарий событий.
Путин хочет выбить ВСУ с Курщины до 1 октября: Разумный дал неожиданный сценарий боев
Как продвигается операция в Курске / коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

На сайте Главред состоялся чат с политическим экспертом Максимом Разумным. Общаясь с читателями, он отреагировал на то, что Путин приказал до 1 октября вытеснить ВСУ оттуда. Разумный рассказал, удастся ли нашим войскам удержаться там и сохранить контроль над частью Курской области.

"Я не возьмусь оценивать военную составляющую, потому что для этого нужно считать батальоны, полки, их вооружение, расположение - для этого есть Генштаб и военные специалисты. Оценивая общую стратегию этой кампании, я могу сказать лишь одно: если Путин сосредоточит там значительные силы для контрнаступления, то, очевидно, у нас появятся возможности для нашего контрнаступления на каких-то других участках фронта, которые для нас не менее важны, чем Курское направление", - отметил Розумный.

Также эксперт считает, что войска Украины могут занять оборону и будут стягивать на себя как можно большие силы противника, но ситуация будет динамичной.

"То есть, если противник сосредоточит большие силы против нас на Курщине, то мы получим лучшие возможности на каких-то других участках. Это понимают и россияне, и наше командование", - добавил он.

Разумный пояснил, что Украина вышла из тупика позиционного противостояния, в котором очень мало шансов, потому что по ресурсам противник нас превосходит, и перешли к маневренной войне, переброске группировок, ударам в неожиданных местах. А при таких условиях у нас появляется больше шансов и возможностей.

Кто такой Максим Разумный

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Смотрите видео чата с Максимом Разумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Ситуация в Курской области

Напомним, что РФ пытается выбить армию Украины из Курской области. Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что для вытеснения ВСУ из Курской области россиянам понадобится от полугода до года. Россияне пытаются контратаковать, но им мешают их собственные фортификационные сооружения.

Офицер ВСУ сообщил, что украинские силы продвинулись на двух направлениях в Курской области. Силы обороны Украины в районе Любимовки на Курском направлении. Кроме того, у ВСУ также есть значительные успехи в Глушковском районе Курской области.

Морпехи ВСУ зачистили позиции россиян в Курской области и взяли пленных. Морские пехотинцы 501-го отдельного батальона морской пехоты продолжают помогать молодой Курской республике очиститься от путинского режима и пополняют обменный фонд.

В США раскрыли планы Путина по Курщине и предупредили об опасном сценарии. Наступление Украины в Курской области стало неожиданностью и самой дерзкой авантюрой за период полномасштабной войны с агрессором Россией. Однако существует риск масштабного контрнаступления РФ.

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