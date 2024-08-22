Путин назвал потерю части Курской области "ситуацией", в "эфир" пустили бомбежку Курска

Российский диктатор снова вызвал "на ковер" губернаторов Курской, Белгородской и Брянской областей.

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Путин встревожен "ситуацией" под Курском / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин назвал бои в Курской области и взятие под контроль ВСУ ряда населенных пунктов "ситуацией".

На совещании в четверг, 22 августа, Путин допрашивал губернаторов Курской, Брянской и Белгородской областей по поводу сложившейся "ситуации". Правда, глава Кремля не уточнил, о какой именно ситуации идет речь.

"Собрал вас, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент в приграничных регионах России", - обратился он к участникам заседания. видео дня

Путину сразу же начали докладывать, мол, Курская АЭС "на контроле", станция якобы работает в "штатном режиме", а ВСУ тихо "выбивают" на территорию Украины.

Пропагандисты же не скрывают, что их авиация бомбит своих же сограждан на территории Курской области. К карте боевых действий "СВО" уже пририсовали Курщину и показали места сбросов авиабомб - на российские города и села.

Как писал Главред, на этом же заседании Путин нес чепуху о якобы планах Украины атаковать Курскую АЭС - его заявления "совпали" с приездом на станцию главы МАГАТЭ Гросси.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - последние новости

В среду, 21 августа, украинские войска достигли незначительного продвижения вперед в рамках операции на Курском участке фронта. В частности, украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки (к северо-востоку от Коренево и в 33 км от международной границы).

Под контролем украинских военных находятся 93 населенных пункта. Бойцы ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов от 28 до 35 километров.

По данным Bild, украинские военные вплотную приблизились к населенному пункту Коренево в Курской области и продвинулись на других направлениях. Захват этого поселка нанесет значительный удар по репутации Владимира Путина, даже больший, чем потеря Суджи.

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