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ВСУ мощно продвинулись вперед: Сырский - об удивительных результатах операции под Курском

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2024, 18:34
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Украинские военные освободили уже почти 1300 квадратных километров в Курской области.
Сырский, ВСУ
ВСУ контролируют 93 населенных пункта в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України, 17 ОТБр

Украинские военные мощно продвигаются в Курской области и операция не заканчивается. Известно, что ВСУ освободили уже 1263 квадратных километра. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по видеосвязи на Конгрессе местных и региональных властей в эфире национального телемарафона.

Сейчас под контролем украински военных находятся 93 населенных пункта. Сырский также уточнил, что бойцы ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов от 28 до 35 километров.

"С целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории Российской Федерации гражданских объектов в Сумской области, а также для опережения противника, группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении", - сказал он.

видео дня

Сырский также отметил, что россияне ведут маневренную оборону, пытаясь остановить Силы обороны, но у них ничего не получается. РФ пытается нарастить группировку и отводят войска с других направлений фронта.

"Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки", - добавил генерал-полковник.

Наступление ВСУ в Курской области - последние новости

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 августа, оценивая успехи защитников на территории страны-агрессора, подчеркнул, что ВСУ разрушили еще один миф о России операцией в Курской области - так называемые красные линии Москвы. Однако этого наступления не было бы, если бы Запад был смелее относительно разрешений бить вглубь России.

Ранее полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В противном случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский оценил угрозу реального применения Россией "ядерки" в ответ на "Курск". Он уверен, что РФ угрожать Украине "ядерной дубинкой", но до самого удара дело не дойдет.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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