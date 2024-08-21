Будет хуже потери Суджи: ВСУ начинают битву за ключевую точку на Курщине - Bild

По данным СМИ, украинские военные вплотную приблизились к населенному пункту Коренево в Курской области и продвинулись на других направлениях.

https://glavred.info/ukraine/budet-huzhe-poteri-sudzhi-vsu-nachinayut-bitvu-za-klyuchevuyu-tochku-na-kurshchine-bild-10590299.html Ссылка скопирована

Захват этого поселка ударит по РФ больше чем потеря Суджи / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Bild

В то время, как российские официальные лица утверждают об остановке украинского наступления в Курской области, появляются доказательства обратного. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке указывая о начале битвы за крупный поселок в Курской области.

Утром 20 августа телеграм-канал российской группировки "Север" опубликовал видео, на котором видно, как подразделения ВСУ действуют в 300 метрах от въезда в поселок Коренево, расположенный в 19 км от границы. На видео зафиксирован обстрел четырех украинских автомобилей, из которых два были повреждены или уничтожены. По словам аналитика, эти кадры свидетельствуют о начале боев за Кореневое, к которому ВСУ приближались несколько дней.

Захват этого поселка нанесет значительный удар по репутации Владимира Путина, даже больший, чем потеря Суджи, считает Юлиан Рёпке.

видео дня

"В отличие от Суджи, он не мог бы сослаться на внезапность нападения и неподготовленную оборону. Через две недели боев в Курской области российская армия [здесь - ред.] приведена в боевую готовность и перебросила в регион тысячи солдат в качестве подкрепления. В этой ситуации проиграть украинскому экспедиционному корпусу было бы страшным позором для российского военного руководства", - делает вывод аналитик.

Кроме того, он добавил, что ВСУ также продолжают продвигаться на других направлениях. К северо-востоку от Суджи, после ожесточенных боев, украинские войска взяли под контроль село Мартыновка, расположенное на трассе Р200, ведущей в Курск.

Рёпке указывает на то, что это село, которое обороняли подразделения кадыровцев, было важным плацдармом для потенциального контрнаступления на Суджу, но теперь угроза для ВСУ значительно уменьшается.

Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 августа Вооруженные силы Украины продолжили наступательные действия в Курской области России, и достигли новых успехов, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Курская операция не только сорвала планы России по захвату Сумской области, но и создала буферную зону, что снизило интенсивность обстрелов. Кроме этого, оккупанты были вынуждены освободить определенные участки фронта и перебрасывать часть военных с других территорий Украины на Курщину, хотя и незначительной численностью, сообщил генерал-лейтенант Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины".

В Кореневском районе Курской области украинские военные нанесли значительные потери российским морским пехотинцам, о чем сообщают российские Telegram-каналы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред