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Попали в жесткий замес: ВСУ на Курщине полностью разбили морпехов РФ

Степан Гафтко
20 августа 2024, 23:41
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На Курском направлении российские морпехи попали в засаду ВСУ и потеряли много своих военных.
Попали в жесткий замес: ВСУ на Курщине полностью разбили морпехов РФ
ВСУ разбили морскую пехоту РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В Кореневском районе на Курщине украинские бойцы вдребезги разбили российских морских пехотинцев, у них много 200 и 300. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Россияне пишут, что бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в Курской области завязали бой с украинскими защитниками и были полностью разгромлены. Сообщается о большом количестве "двухсотых", а также раненых.

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Об этом пишет связанный с оккупантами из российской группировки войск "Север" Telegram-канал "Северный". По их данным, большое количество военных погибло и получило ранения возле населенного пункта Каучук в Кореневском районе области.

"Из 810 бригады сообщают, что они попали в замес в лесном массиве возле Каучука. Много 200 и 300. Отомстим", - говорится в сообщении Z-канала.

Ранее морпехи этой бригады направились в Курскую область камазами с буквами "Z" в белом квадрате, которые являются символами российских войск в войне против Украины.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что на Курщине ВСУ уже смогли захватить 1300 квадратных километров территории, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украинские военные эксперты заявили, что в случае выхода ВСУ к реке Сейм, украинцы смогут захватить еще 700 километров территории неприятеля.

Напомним, ранее ВСУ уничтожили понтонные переправы и мосты через Сейм, но россияне восстанавливают их, чтобы иметь пути отхода.

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