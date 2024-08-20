На те же грабли: РФ восстановила разрушенную переправу на Курщине через Сейм

После того, как ВСУ разрушили понтонные переправы через реку Сейм на Курщине, россияне восстановили ее в 500 метрах выше по течению.

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Новая переправа через Сейм / коллаж: Главред, фото: t_me_astrapress, Радио Свобода

После того, как ВСУ уничтожили несколько мостов, а впоследствии и понтонные переправы через реку Сейм в Курской области, россияне возвели там новые понтонники. Об этом сообщает Радио Свобода.

Издание показало в сети новые спутниковые снимки, на которых видно, что оккупанты в Курской области построили новую понтонную переправу между селами Званное и Глушково, в 500 метрах от уничтоженной.

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На снимках можно увидеть следы боев возле села Краснооктябрьское. Напомним, что бои там шли еще три дня назад, но россияне не подтвердили эту информацию и заявили, что населенного пункта боевые действия не коснулись.

Новая переправа россиян через Сейм / Фото: Радио Свобода

"Спутниковый снимок за 20 августа показывает, что новая переправа через реку Сейм в Курской области между селами Званное и Глушково появилась буквально в 500 метрах вверх по течению реки", - говорится в сообщении.

Курск, Курская АЭС Инфографика / Инфографика: Главред

Бои в Курской области и уничтожение мостов через Сейм - последние новости

Напомним, ранее ВСУ ударили по понтонным переправам россиян через реку Сейм, таким образом заблокировав пути отхода для оккупантов в этом регионе.

Ранее также стало известно, что после уничтожения в Глушковском районе Курской области трех мостов через реку Сейм, фактически те российские подразделения, которые находятся в этом районе, отрезаны от логистики.

Напомним, россияне возвели сразу несколько понтонных переправ в Курской области, чтобы иметь пути отхода, если ВСУ пойдут в наступление.

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