'Это очень много денег': Шольц отреагировал на слухи об уменьшении помощи Украине

Шольц опроверг упреки относительно уменьшения помощи для Украины со стороны ФРГ и отметил, что в бюджете на 2025 год заложено 4 млрд евро для Украины.

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Шольц отреагировал на слухи об уменьшении помощи Украине / Колаж Главреда, фото: УНИАН, European Union

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Германия не будет сокращать военную и экономическую помощь Украине и позиция официального Берлина в этом вопросе единодушна. Об этом он сказал в интервью на телеканале Sat.1, комментируя слухи в немецких СМИ о сокращении военной и экономической поддержки Украины со стороны ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин остается твердым в своей поддержке Киева, и выразил удивление по поводу сомнений на этот счет. Он напомнил, что на 2024 год в бюджете Германии предусмотрено почти восемь миллиардов евро для помощи Украине, а на 2025 год - еще четыре миллиарда евро.

"Это много денег, это очень много денег", - подчеркнул немецкий канцлер. видео дня

Кроме того, по решению стран Большой семерки (G7) Украина получит кредит на сумму 50 миллиардов евро, проценты по которому будут выплачиваться за счет замороженных активов российского центробанка.

Шольц отметил, что эти средства позволят Киеву закупить необходимое оружие для обороны. Хотя этот механизм еще не полностью согласован на международном уровне, канцлер уверен в его прозрачности. Он также добавил, что Украине будет поставлена современная система ПВО IRIS-T.

Что такое G7? G7 (Group of Seven - "Группа семи") - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия. Решение "семерки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендации другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этой институции невозможно. С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмерка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб снова стал собираться без России в формате G7.

Помощь от Германии - что известно о планах ФРГ сократить поддержку Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение дополнительных средств на поддержку Украины, что вызвало беспокойство у оппозиции относительно возможной заморозки финансовой помощи. Согласно информации издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, канцлер Олаф Шольц дал указание больше не утверждать дополнительные заявки от Министерства обороны по военной помощи Украине.

После этого представитель немецкого Министерства финансов Фабиан Лебер заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, частично используя доходы от замороженных активов российского Центробанка. По данным Bloomberg, правящая коалиция под руководством канцлера Шольца и международные партнеры планируют использовать эти доходы для финансирования части помощи Украине.

Заявления о прекращении Германией военной помощи Украине являются некорректными. Как отметил спикер МИД Украины Георгий Тихий, уровень поддержки на следующий год станет известен только после утверждения бюджета в ноябре.

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