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Деньги режима Путина и помощь ВСУ: в ФРГ поставили точку в вопросе поддержки Киева

Андрей Ганчук
19 августа 2024, 19:53
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Пусть Владимир Путин и не надеется, что Германия ослабит поддержку Украины, сказал заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Украина, Германия
Часть помощи Украине будет профинансирована за деньги РФ - Германия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Pixabay

Германия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Частично помощь Киеву профинансируется доходами, полученными от замороженных активов Центробанка агрессора России. Об этом заявил представитель немецкого министерства финансов Фабиан Лебер.

Как сообщает Bloomberg, он рассказал о том, что правящая коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем и международные партнеры будут использовать доходы от замороженных активов Центробанка РФ, чтобы профинансировать часть поддержки Украины.

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"Мы по-прежнему стоим бок о бок с Украиной, и это особенно касается министра финансов Кристиана Линднера. Он говорит, что, конечно, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметил Лебер.

Заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер также уточнил, что Берлин не собирается прерывать поддержку Киева.

"Никто, прежде всего президент России, не может надеяться, что мы ослабнемся", - подчеркнул Бюхнер.

Военная поддержка Украины со стороны Германии – главные новости:

Ранее в материале немецкой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung говорилось, что Германия может сократить финансирование военной поддержки Украины в 2025 году.

В Минфине ФРГ уточнили, что внезапного сокращения средств для Киева не ожидается.

Заявления о, дескать, прекращении помощи Украине от Германии – некорректные и манипулятивные, сказали в украинском МИД. Как уточнили в дипломатическом ведомстве, об уровне поддержки Киева станет известно лишь в ноябре, когда немцы примут бюджет на следующий год.

"Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое", - подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

Издание Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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