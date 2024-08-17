Германия может остановить военную помощь для Украины: в МИД отреагировали

В МИД подчеркнули, что о точном размере помощи для Украины на следующий год станет известно после принятия бюджета Германии, что запланировано на ноябрь.

https://glavred.info/world/nimechchina-mozhe-zupiniti-viyskovu-dopomogu-dlya-ukrajini-v-mzs-vidreaguvali-10589357.html Ссылка скопирована

Германия планирует ограничить помощь Украине - в МИД отреагировали / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Заявления о якобы прекращении Германией военной помощи Украине являются некорректными и манипулятивными. Уровень поддержки Украины на следующий год станет известен лишь после утверждения бюджета, которое планируется в ноябре. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии для Укринформа.

"Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое", - отметил он.

Он пояснил, что в Германии сейчас идет бюджетный процесс, за которым Украина внимательно следит. Только после его завершения в ноябре станет понятно, какой объем поддержки Украина получит в следующем году.

видео дня

"Сейчас, как и в прошлом году, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", - напомнил Тихий.

Тихий также заверил, что украинская сторона продолжает активно сотрудничать с немецкими партнерами для сохранения и усиления поддержки Украины.

"Подчеркиваем, что каждое евро, инвестированное в укрепление обороноспособности нашего государства, - это вклад в безопасность всей Европы на фоне российской агрессии", - акцентировал спикер МИД.

Он выразил благодарность Германии, которая является лидером среди европейских стран по объемам помощи Украине, отметив, что эта помощь уже спасла тысячи жизней и остается стратегически важной для защиты жизни в будущем.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", - отметил Тихий.

Представитель МИД также выразил надежду на быструю и небюрократическую реализацию решения лидеров Группы Семи об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

"По нашему мнению, эти средства должны не заменить, а дополнить продолжающуюся европейскую и немецкую помощь", - отметил он.

В завершение Тихий подчеркнул, что, как постоянно подчеркивает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, военная помощь Украине - это инвестиция в безопасность каждого европейца, и ее увеличение является гарантией мира в Европе на много лет вперед.

Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины, что оппозиция рассматривает как замораживание финансовой, а следовательно, и военной помощи Киеву. Это связано с мерами жесткой экономии, которых придерживается немецкая канцелярия и министерство финансов. Министр финансов Кристиан Линднер направил соответствующую просьбу министру обороны Борису Писториусу 5 августа, как сообщает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

США вскоре передадут Украине новые пакеты помощи, сообщил представитель администрации Байдена Джон Кирби, цитирует The Guardian. Что именно будет включено в следующий транш, пока не разглашается.

Белый дом рассматривает возможность отправки Украине ракет большой дальности JASSM с радиусом действия до 400 км, предназначенных для ударов "воздух-земля" с истребителей F-16. Как пишет Politico, это еще больше усилит боевую мощь авиации ВСУ, особенно на фоне Курской операции.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред