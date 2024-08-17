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Прожиточный минимум в Украине планируют отменить: что будет взамен

Руслана Заклинская
17 августа 2024, 18:13
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Текущий прожиточный минимум не соответствует реалиям из-за его недостаточного размера, заявила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович.
Прожиточный минимум в Украине планируют отменить: что будет взамен
Вместо прожиточного минимума - индивидуальные выплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине планируют отказаться от прожиточного минимума. Его планируют заменить новой социальной выплатой. Об этом заявила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

По ее словам, вместо прожиточного минимума введут специальную социальную выплату. Ее размер будет определяться индивидуально в зависимости от состава семьи.

"Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить", - отметила Жолнович.

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Новая базовая выплата будет назначаться в двух случаях:

  1. В случае потери трудоспособности.
  2. Для поддержки лиц, которые сталкиваются с недостаточным финансовым обеспечением или бедностью.

Министр отметила, что нынешний прожиточный минимум не соответствует реальности, поскольку его размер маловат. Она также добавила, что введение новой социальной выплаты положительно повлияет на социальную систему и экономику в целом.

Кто такая Оксана Жолнович?

Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

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Напомним, с 1 января прожиточный минимум повысили. Для трудоспособных лиц - до 3023 грн, для детей до шести лет - 2563 грн, для детей от шести до восемнадцати лет - 3196 грн, и для лиц, утративших трудоспособность - 2361 грн. Общий прожиточный минимум вырос до 2920 грн.

Также с 1 августа 2024 года в Украине вступают в силу изменения в выплатах для переселенцев. Теперь помощь на проживание будет назначаться на полгода и выплачиваться одному из членов семьи. Выплаты составляют 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн для других лиц.

Ко Дню Независимости предоставляется разовая помощь для разных категорий украинцев, от 450 до 3100 грн, в зависимости от статуса и возраста. Пенсионеры от 70 лет с 1 августа получат надбавки к пенсии.

Как сообщал Главред, с 1 июля 2024 года в Украине пересчитали пенсии для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получает минимальную пенсию за полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). Минимальная пенсия увеличится с 2840 грн до 3200 грн.

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