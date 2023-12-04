Правительство изменило порядок выплат для ВПЛ: кого заденут нововведения

На заседании Кабинета Министров Украины 21 ноября были внесены изменения в ряд правительственных постановлений касающихся внутренне перемещенных лиц.

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Что изменится в выплатах для переселенцев / коллаж Главред, фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины внес изменения в несколько правительственных постановлений по учета внутренне перемещенных лиц и выплаты им государственной помощи. Теперь лица, проживавшие за границей в течение определенного времени, могут подавать заявки на назначение выплат через 15 рабочих дней с момента возвращения в страну. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Кроме того, в случае повторного перемещения в связи с обязательной эвакуацией после 1 августа 2023 года те, кто уже получил выплаты, смогут продолжать получать пособие еще на 6 месяцев, если их имя значится в списке эвакуационных, утвержденном в областных военных администрациях.

Для внутренне перемещенных лиц, покинувших свои населенные пункты в связи с возможными боевыми действиями или временной оккупацией, предусмотрено право на получение выплат в течение 3 месяцев после завершения таких событий. Это открывает возможность получить помощь в более поздние сроки.

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В новых изменениях указано, что нетрудоспособное лицо трудоспособного возраста, получающее пособие от власти, обязано активно содействовать своей занятости в течение 3 месяцев. Это включает в себя активное участие в поиске работы, регистрацию в качестве физического лица – предпринимателя или подачу заявления для получения гранта на развитие бизнеса / обучение, и тому подобное.

Напомним, как ранее сообщал Главред, вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, для кого предусмотрено повышение социальных выплат среди переселенцев.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл детали повышение пенсионных выплат для пенсионеров. По его словам, в следующем году планируется провести индексацию пенсий.

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