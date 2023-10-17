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"Новые критерии": более 140 тысяч переселенцев лишили выплат

Юлия Куришко
17 октября 2023, 16:38 обновлено 17 октября, 16:44
В результате таких проверок расходы бюджета уменьшились примерно на 400 млн гривен в месяц, отметила Жолнович.
'Новые критерии': более 140 тысяч переселенцев лишили выплат
Переселенцев лишили соцвыплат / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что в Украине в результате проверок внутренне перемещенных лиц более 140 тысяч переселенцев были лишены соцвыплат из-за несоответствия критериям.

"Мы сверились с Государственной пограничной службой и прекратили выплаты тем, кто не соответствует новым критериям. Это около 112 тысяч человек ... Также ежемесячно мы проводим проверки людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье. Таких было более 12 000. Еще 9500 обнаружены умершими, и еще 9800 имели удвоение, то есть человек получил выплаты в нескольких общинах", - отметила в интервью Forbes Жолнович.

Министр уточнила, что в результате таких проверок расходы бюджета уменьшились примерно на 400 млн гривен в месяц.

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Она также отметила, что был выявлен случай, когда человек получал соцвыплаты почти год, и при этом купила автомобиль Mercedes 2023 года стоимостью более 9,5 млн гривен.

"Также зафиксировано около 250 человек, которые совершили операции на сумму более 100 000 грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 000 грн", - добавила Жолнович.

Напомним, что Верещук рассказала, кого из переселенцев ждет увеличение выплат. Именно благодаря оптимизации расходов на социальные выплаты, правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев.

Шмыгаль раскрыл детали повышения выплат пенсионерам. В следующем году планируют сделать индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсий будет введена балльная система.

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соцвыплаты переселенцы
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