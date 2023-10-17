В Украине резко поменялись цены на важные для всех хозяек продукты: что случилось

В Украине в сентябре резко снизились цены на морковь (на 37,3% за месяц до 11,03 грн за кг). Кроме того, на 30% подешевела свекла и на 28,7% репчатый лук.

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Овощи в Украине заметно подешевели, говорят эксперты / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в сентябре резко снизились цены на морковь (на 37,3% ‒ до 11,03 грн за килограмм). Кроме того, на 30% подешевела свекла и на 28,7% репчатый лук. Об этом в комментарии порталу "Обозреватель" рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" и академик НААН Юрий Лупенко.

По его данным, белокочанная капуста подешевела на 17,8%. При этом лук и морковь подешевели по сравнению с декабрем 2022-го более чем вдвое – на 58% и 50,7% соответственно.

Подешевели также яблоки (-29,2%) и картофель (-14,9%). В сентябре также подешевели крупы гречневая (-9,2%) и пшеничные (-3,2%), рис (-1,8%), подсолнечное масло (-1,5%), сметана жирностью до 15% (-0 ,4%), пастеризованное молоко (-0,3%) и мороженая рыба (-0,3%).

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В то же время цены на другие продукты питания, которые отслеживает Госстат Украины, выросли. Больше всего подорожали яйца (+13,2%), филе куриное (+2,1%), масло сливочное (+1,4%), вареные колбасы первого сорта (+1,3%), свинине и сахара (+1,2%), говядине (+1,1%). Остальные продукты подорожали в пределах 1%, отметил Лупенко.

По мнению эксперта, в октябре снижение потребительских цен ожидаемо замедлится, ‒ однако может продолжиться по отдельным видам круп, овощам и фруктам. Возможно также удешевление масла подсолнечного и сахара, сырье для изготовления которых продолжает поступать на переработку, подытожил академик.

Цены на продукты в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине значительным и заметным образом подешевела белокочанная капуста.

В то же время, осенью в Украине подорожают практически все основные продукты питания. Такое мнение высказал советник директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин.

Также, в Украине заметно подорожали куриные яйца. На данный момент десяток яиц марки "наседка" стоит в среднем 48,5 грн (почти на 3 грн превышает среднюю цену августа в 45,82 грн).

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