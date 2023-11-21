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Денежная помощь переселенцам: кого в 2024 году лишат выплат

Дмитрий Видоменко
21 ноября 2023, 10:03
Государственная помощь на проживание ВПЛ будет выплачиваться только тем украинцам, у кого официально небольшие доходы.
Переселенцы, соцвыплаты
Деньги не будут поступать на карточку тем, чьи доходы позволяют прожить без государственной помощи. / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Украине, где в начале осени изменили правила обращения внутренне перемещенных лиц за государственной помощью, определенные категории ВПЛ с 2024 года лишат выплат на проживание. Об этом сообщает портал Progroshi.

В первую очередь, деньги не будут поступать на карточку тем, чьи доходы позволяют прожить без государственной помощи.

В первую очередь, это люди, которые:

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  • приобрели квартиру, дом или участок стоимостью больше 100 тысяч грн (кроме жилья, которое было получено за счет государственного или местного бюджета);
  • приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);
  • имеют собственное жилье площадью более 13,65 квадратных метра на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или которые не находятся в оккупации;
  • приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тысяч грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;
  • имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тысяч грн.

На данный момент ВПЛ могут оформить ежемесячную помощь в размере ‒ 3 тысячи гривен на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен на одного взрослого.

Без выплат также останутся:

  • те, кто находится за границей более тридцати календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин (получать деньги за границей смогут люди, находящиеся в служебной командировке, на лечении или реабилитации, стажировке, оздоровлении (эти факты должны быть подтверждены документально);
  • люди, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм;
  • переселенцы, вернувшиеся в ранее оставленное место жительства.

Напомним, что вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, кого из переселенцев ждет увеличение выплат. Именно благодаря оптимизации расходов на социальные выплаты, правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев.

Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл детали повышения выплат пенсионерам. В следующем году планируют сделать индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсий будет введена балльная система.

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переселенцы война России и Украины ВПЛ
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