В Украине масштабно пересчитают пенсии: как сильно вырастут выплаты

Пенсии в 2024 году, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, повысят до 600 грн. А с июня 2022-го до июня 2023-го средняя пенсия увеличилась на 874 грн.

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Согласно планам правительства, к концу 2023 года средняя пенсия составит всего 5496 грн / коллаж Главред, фото УНИАН

Пенсии в 2024 году, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, повысят до 6 тысяч грн. А с июня 2022-го до июня 2023-го средняя пенсия увеличилась на 874 грн.

Согласно планам украинского правительства, такими темпами к концу 2023 года средняя пенсия составит всего 5496 грн. Об этом говорится в материале портал "Обозреватель".

За прошлый год увеличилась на 500 грн. То есть повышение будет менее ощутимым после введения нового метода расчета, чем до нововведений.

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Есть официальная информация, бюджет Пенсионного фонда в 2024 году составит 322 млрд грн. Как говорит эксперт, этой суммы хватит на индексацию, однако рассчитывать на резкое повышение не стоит.

Согласно оценкам Минсоцполитики, в результате нового "осовременивания" пенсии повысят всем, кто вышел на заслуженный отдых не ранее трех лет назад.

Кроме индексации и введения новой балльной системы, детали которых все еще не раскрыты, в Украине также проведут повышение прожиточного минимума (чего в этом году не было).

Вместе с повышением прожиточного минимума для пенсионеров также вырастут:

минимальная пенсия;

максимальная пенсия;

выплата для тех, кто переработал несколько лет сверх нужного стажа.

Также сообщается, что минимальную пенсию в Украине повысят с 2093 до 2361 грн уже с января 2024 года. Максимальную пенсию увеличат с 20 930 до 23 610 грн. А за стаж сверх нормы будут доплачивать вместо 20,9 грн за каждый дополнительный год до 23,6 грн. Сейчас ‒ 2093 грн, а с нового года – 2361 грн.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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