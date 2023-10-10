Выплаты подняли: как украинцам получить 10,6 тысячи грн помощи

Международные гуманитарные организации в Украине с октября пересмотрели размер выплат. На такое решение пошли Эстонский совет по делам беженцев и организация ADRA Ukraine.
Теперь, говорят ее сотрудники, вместо 2,2 тысячи грн в месяц на человека помощь предоставляют в размере 3,6 тысячи грн. Соответственно, поскольку выплата идет сразу за период в три месяца, получатель может рассчитывать уже не 6,66 тысячи грн, а 10,8 тысячи грн.
Но, нужно заметить, что на данный момент ADRA еще пока не ведет прием заявок на такую помощь. А вот Эстонский совет, напротив, предлагает украинцам регистрацию на выплату для пострадавших от войны из шести регионов страны:
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Луганской области;
- Харьковской области;
- Херсонской области;
- Николаевской области.
Денежная помощь 3600 грн в месяц – как получить
Подавать заявки могут жители шести вышеуказанных регионов.
Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо:
- Подать заявку по номеру телефона (067) 105-28-03. Звонки принимаются в понедельник-среду с 09.00 до 12.00. Обращаться должен один член семьи – он и будет считаться главным заявителем.
- Заполнить онлайн-форму. Делать это нужно исключительно после общения с представителями организации по телефону, номер получателя должен быть утвержден. Если этого не случилось, то заполнить форму не получится.
- Ожидать обработки заявки. Специалисты организации должны проверить анкету. Не исключено, что у получателя запросят дополнительную информацию – для этого пришлют письмо на указанный в заявке e-mail.
- После финального подтверждения платеж будет произведен на банковский счет, который был указан в анкете.
Обращаться за выплатой можно только в том случае, если получатель не оформлял аналогичную выплату полгода или больше. Приоритет в выплате помощи предоставляется наиболее уязвимым категориям населения.
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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