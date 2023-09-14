Выплаты ВПЛ: где и сколько переселенцы могут получить денежную помощь из-за границы

Немецкая организация Arbeiter Samariter Bund (ASB) оказывает денежную помощь украинским временно перемещенным лицам – в двух областях (Ивано-Франковской и Львовской). Как говорят сотрудники организации – для того, чтобы получить помощь, нужно заполнить и отправить анкету по данной ссылке.
Но право на получение денежной помощи ASB имеют только те люди, которые в течение июля-сентября 2023 года не получали помощь от других организаций.
В самом скором времени будет составлен перечень домохозяйств, которые получают многоцелевую финансовую помощь от ASB. Но нужно помнить, что участие в опросе еще не является гарантией включения в программу предоставления помощи.
В заявке следует отметить следующее:
- e-mail;
- фото;
- ФИО;
- номер телефона;
- текущее место жительства;
- стать;
- дата рождения;
- количество членов домохозяйства;
- общий совокупный доход домохозяйства за месяц;
- данные паспорта или ID-карты;
- РНОКПП (индивидуальный налоговый номер);
- номер справки ВПЛ.
Люди, которые пройдут отбор, говорят в ASB, будут проинформированы об этом дополнительно.
Напомним, что с 1 сентября состоится ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров. С 1 сентября 2023 года в Украине окончательно ужесточатся правила выплат для переселенцев и начнется масштабная верификация получателей пенсий.
Правительство изменило сроки и даты выплат переселенцам. В Минсоцполитики назвали новые даты, в которые будет начисляться денежная помощь на проживание внутренним переселенным лицам.
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