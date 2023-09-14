Выплаты ВПЛ: где и сколько переселенцы могут получить денежную помощь из-за границы

Немецкая контора ASB запустил программу оказавания денежную помощь украинцам в Ивано-Франковской и Львовской областях

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Переселенцы могут получить деньги из Германии в двух областях Украины / коллаж Главред, фото УНИАН

Немецкая организация Arbeiter Samariter Bund (ASB) оказывает денежную помощь украинским временно перемещенным лицам – в двух областях (Ивано-Франковской и Львовской). Как говорят сотрудники организации – для того, чтобы получить помощь, нужно заполнить и отправить анкету по данной ссылке.

Но право на получение денежной помощи ASB имеют только те люди, которые в течение июля-сентября 2023 года не получали помощь от других организаций.

В самом скором времени будет составлен перечень домохозяйств, которые получают многоцелевую финансовую помощь от ASB. Но нужно помнить, что участие в опросе еще не является гарантией включения в программу предоставления помощи.

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В заявке следует отметить следующее:

e-mail;

фото;

ФИО;

номер телефона;

текущее место жительства;

стать;

дата рождения;

количество членов домохозяйства;

общий совокупный доход домохозяйства за месяц;

данные паспорта или ID-карты;

РНОКПП (индивидуальный налоговый номер);

номер справки ВПЛ.

Люди, которые пройдут отбор, говорят в ASB, будут проинформированы об этом дополнительно.

Напомним, что с 1 сентября состоится ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров. С 1 сентября 2023 года в Украине окончательно ужесточатся правила выплат для переселенцев и начнется масштабная верификация получателей пенсий.

Правительство изменило сроки и даты выплат переселенцам. В Минсоцполитики назвали новые даты, в которые будет начисляться денежная помощь на проживание внутренним переселенным лицам.

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