Военные могут остаться без зарплат уже в сентябре: Минфин назвал риски

Министр финансов заявил, что дефицит бюджета Украины составляет 500 миллиардов гривен.

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Военные могут остаться без зарплат из-за дефицита бюджета / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, 22 отдельная механизированная бригада

Украинские военные рискуют остаться без зарплаты из-за огромного дефицита бюджета Украины. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

Он утверждает, что дефицит бюджета составляет 500 миллиардов гривен. В марте дефицит денег для военных составлял 5 миллиардов долларов, а уже в июле - 6 миллиардов долларов.

Марченко добавил, что проблемы с выплатами военным могут возникнуть уже в сентябре, если Верховная Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения. Он подчеркнул, что нужно перекрыть потребности, которые возникли после переброски денег для обеспечения военных на закупку вооружения для ВСУ.

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"Но нам еще нужно перекрыть потребности с учетом того, что мы перебрасывали средства с денежного обеспечения военных на закупку вооружения в начале этого года. Поэтому общая потребность составляет 500 млрд гривен, что мы и предусмотрели в изменениях в бюджет. Это ориентировочно 12 млрд долларов", - сказал он.

В июне стало известно о том, что украинцам хотят повысить налоги. Речь якобы пойдет о повышении НДС и НДФЛ (причем уже в июле). Ожидается, что ставка военного сбора должен увеличиться с 1,5 до 5%. Фактически это увеличит налог на доходы физических лиц, поскольку этот сбор был введен в качестве дополнения указанного налога (есть прогноз, что такое повышение может принести бюджету около 94 млрд грн).

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

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