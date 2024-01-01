УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине выросли: какой размер выплат

Руслана Заклинская
1 января 2024, 14:00
В Украине состоялось первое повышение заработной платы в 2024 году, следующее состоится - 1 апреля.
Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине выросли: какой размер выплат
В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН.uа

С 1 января 2024 года украинцам повысили минимальную зарплату и прожиточный минимум. Повышение определено в законе "О государственном бюджете на 2024 год".

Минимальная зарплата выросла до 7100 грн, по сравнению с предыдущими 6700 грн, которые были установлены еще в октябре 2022 года. Таким образом заработная плата поднялась на 400 грн.

Почасовая минимальная зарплата теперь составляет 42,6 грн.

видео дня

Это первое повышение минимальной зарплаты в 2024 году. Еще одно повышение предусмотрено на 1 апреля, когда зарплаты вырастут до 8000 грн и 48 грн соответственно.

Также с 1 января выросли показатели прожиточного минимума: для трудоспособных лиц до 3023 грн, для детей до шести лет — 2563 грн, для детей от шести до восемнадцати лет — 3196 грн, и для лиц, утративших трудоспособность — 2361 грн. общий прожиточный минимум повысили на 331 грн, до 2920 грн.

Повышение пенсий и зарплат

Напомним, с 1 января 2024 года пенсии украинцев, достигших 65 лет и имеющих 30 или 35 лет страхового стажа, повысят из-за увеличения размера минимальной заработной платы. Размер минимальной пенсионной выплаты для этих лиц возрастет с 2,68 до 2,84 тысячи гривен. Также в марте вводят новую "бальную" систему индексации пенсий.

Как сообщал Главред, правительство Украины будет выплачивать вовремя пенсии и зарплаты медикам и учителям. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что даже в сложных финансовых условиях, когда есть дефицит бюджета и потребность во внешнем финансировании, соответствующие выплаты будут осуществляться вовремя.

Кроме этого, Министерство реинтеграции повысит заработную плату для работников, работающих в зонах активных боевых действий. То есть сотрудники, работающие в зоне интенсивных обстрелов, смогут получать двойную надбавку за каждый день работы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
зарплаты прожиточный минимум заработная плата деньги
Реклама

Главное за день

Три сценария: Алексей Кущ - о последствиях ограничения помощи Запада

Три сценария: Алексей Кущ - о последствиях ограничения помощи Запада

12:00 Эксклюзивы
Празднование не по плану: в Донецке - шесть "прилетов" по отелю с оккупантами

Празднование не по плану: в Донецке - шесть "прилетов" по отелю с оккупантами

11:19 Украина
ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед

ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед

09:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:55

Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала, почему ее муж-нардеп не ушел на фронт

14:51

Украина расширила возможности вести войну: чего ждать в этом годумнение

14:41

Как отмыть плитку в ванной комнате: эффективные средства и советы

14:00

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине выросли: какой размер выплат

13:52

До или после Крещения: когда нужно убирать новогоднюю елку по церковным и народным обычаям

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЧто произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы
13:20

Взрывы в пригороде Токмака: ВСУ "поздравили" оккупантов с Новым годом

13:20

Как хранить салат в холодильнике: способ продлить застолье после праздника

13:13

ВСУ освободят Крым с оккупированными линиями: в ISW оценили влияние на войну

12:15

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Лошади - долги, Обезьяне - ссоры

Реклама
12:09

Выезд за границу многодетных и мужчин с инвалидностью: в ГПСУ объяснили детали

12:00

Три сценария: Алексей Кущ - о последствиях ограничения помощи ЗападаЭксклюзив

11:59

Наталья Могилевская стала матерью: певица показала фото детей

11:19

Празднование не по плану: в Донецке - шесть "прилетов" по отелю с оккупантами

10:43

Украинские бойцы продвинулись под Купянском: в ISW раскрыли о позиционных боях

10:24

"Хлопок" в Белгороде: ликвидирован офицер РФ, воевавший против Украины - ГУР

09:56

ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед

09:20

Гороскоп на январь-2024 для всех: кому повезёт, а кому ждать неприятностей в начале годаЭксклюзив

08:50

В новогоднюю ночь Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине: что известно

05:30

Головоломка для веселых и находчивых: надо за 9 секунд найти льва, кошку и мышь

04:00

Кацурина показала, как отдыхает в Карпатах с Дантесом и детьми

Реклама
03:47

Российская ракета пролетела недалеко от базы США в Польше - Defense Express

03:00

Это принесет несчастье вашей семье: стало известно, когда правильно убирать елку

02:31

Головоломка для умных: только 1% людей может найти кролика среди котов за 9 секунд

02:02

Не взбодрит, а навредит: что будет, если пить много кофе

01:30

Перекачанная невеста миллиардера Безоса похвасталась формами в кружевном бикини

31 декабря, воскресенье
23:45

"Тьма проиграла": Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

23:32

Невероятная головоломка для новогоднего настроения: нужно найти игральную карту

23:10

Российское ПВО не спасет: стала известна возможная следующая цель ВСУ после Белгорода

22:36

РФ атаковала Украину "шахедами": во многих областях прогремели взрывы

22:08

Ситуация на границе: в ГПСУ рассказали о требованиях для выезда из Украины

21:37

Угроза чрезвычайно высока: РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами

21:25

Россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов: подробности о боях на Херсонщине

21:04

Сбивают 85% целей: в Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных по Украине

20:20

Сорвали планы оккупантов: генерал-разведчик назвал ключевой успех ВСУ

19:25

Глубинное украинское общество хочет жить как до 2022мнение

19:19

Сильный ветер и дождь: где будет заливать Украину 1 января

19:15

Лунный календарь 1 января 2024 года: чего стоит избегать в первый день 2024 года

18:55

Украина, скорее всего, получит F-16 модификации C/D: что это значит

18:37

"Я не разбираюсь в политике": СБУ поймала московскую блогершу Маслову в Карпатах

18:24

Новое наступление россиян: эксперт предупредил об угрозе и назвал дату

Реклама
18:08

Patriot сбил уже 15 "Кинжалов": сколько ракет Россия запускала в 2023-м

18:00

Зря вы ее не используете: для чего нужна лишняя дырка на кроссовках

17:49

Враг забегал на позиции, его выбивали: в ВСУ рассказали о ситуации под Марьинкой

17:34

Бадоев рассказал об отношениях со своими детьми, которые живут за границей

17:01

"Разъедает плесень": самый простой способ удалить пятна на силиконовом герметике

17:00

Открыли огонь по своим: россияне пошли штурмом на собственные позиции с танкамиВидео

16:58

Выехала из оккупации, но не спаслась: в Одессе ракета убила молодую девушку

16:39

Кому будут давать повестки на блокпостах в Киевской области: военный раскрыл детали

16:22

Предательница Монтян "запинала" Соловьева и Ко в прямом эфиреВидео

16:15

В Украине в 2024-м поднимут зарплаты учителям: как и когда изменятся выплаты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять