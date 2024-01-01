Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине выросли: какой размер выплат

В Украине состоялось первое повышение заработной платы в 2024 году, следующее состоится - 1 апреля.

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В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН.uа

С 1 января 2024 года украинцам повысили минимальную зарплату и прожиточный минимум. Повышение определено в законе "О государственном бюджете на 2024 год".

Минимальная зарплата выросла до 7100 грн, по сравнению с предыдущими 6700 грн, которые были установлены еще в октябре 2022 года. Таким образом заработная плата поднялась на 400 грн.

Почасовая минимальная зарплата теперь составляет 42,6 грн.

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Это первое повышение минимальной зарплаты в 2024 году. Еще одно повышение предусмотрено на 1 апреля, когда зарплаты вырастут до 8000 грн и 48 грн соответственно.

Также с 1 января выросли показатели прожиточного минимума: для трудоспособных лиц до 3023 грн, для детей до шести лет — 2563 грн, для детей от шести до восемнадцати лет — 3196 грн, и для лиц, утративших трудоспособность — 2361 грн. общий прожиточный минимум повысили на 331 грн, до 2920 грн.

Повышение пенсий и зарплат

Напомним, с 1 января 2024 года пенсии украинцев, достигших 65 лет и имеющих 30 или 35 лет страхового стажа, повысят из-за увеличения размера минимальной заработной платы. Размер минимальной пенсионной выплаты для этих лиц возрастет с 2,68 до 2,84 тысячи гривен. Также в марте вводят новую "бальную" систему индексации пенсий.

Как сообщал Главред, правительство Украины будет выплачивать вовремя пенсии и зарплаты медикам и учителям. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что даже в сложных финансовых условиях, когда есть дефицит бюджета и потребность во внешнем финансировании, соответствующие выплаты будут осуществляться вовремя.

Кроме этого, Министерство реинтеграции повысит заработную плату для работников, работающих в зонах активных боевых действий. То есть сотрудники, работающие в зоне интенсивных обстрелов, смогут получать двойную надбавку за каждый день работы.

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