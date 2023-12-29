УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Шмыгаль рассказал, будут ли вовремя выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в 2024 году

Руслана Заклинская
29 декабря 2023, 16:27
Украине нужно более 37 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2024 году, чтобы покрыть дефицит бюджета.
Шмыгаль рассказал, будут ли вовремя выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в 2024 году
Состоится ли индексация пенсий в марте 2024 года / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео t.me/Denys_Smyhal, УНИАН

Правительство Украины гарантирует своевременную выплату пенсий и зарплат учителям и врачам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что также состоится индексация пенсий в марте 2024 года. Об этом сообщил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Несмотря на сложность финансовой ситуации, дефицит бюджета и потребность в значительном внешнем финансировании, зарплаты для учителей и врачей будут выплачиваться в определенные сроки.

"Пенсии в дальнейшем будут платиться вовремя. Индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей так же будут выплачиваться вовремя", - сказал премьер-министр.

видео дня

Шмыгаль подчеркнул важность поддержки международных партнеров. По его словам, Украине нужно более 37 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2024 году. Однако у правительства есть ряд программ и соглашений о финансировании из разных стран и международных организаций, включая Международный валютный фонд.

"Мы обычно рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Ведь сейчас имеем договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Имеем программу расширенного финансирования с МВФ. Имеем поддержку других международных финансовых организаций", - отметил он.

Проблемы с выплатами зарплат и пенсий

Как ранее сообщал Главред, в Украине возможны задержки в выплатах пенсий и зарплат госслужащим и учителям, если страна не получит финансовую помощь от США и ЕС в начале следующего года.

Также министр социальной политики Оксана Жолнович, заявила, что Пенсионный фонт стабильно держится за счет внутренних поступлений. Она подчеркнула, что пенсии обеспечиваются внутренними средствами, которые поступают от налогоплательщиков. Таким образом, нет оснований для волнений о выплате пенсий, даже в случае отсутствия международной финансовой помощи.

Кроме этого, Кабинет министров Украины принял решение о продление срока физической проверки пенсионеров в Ощадбанке до 1 апреля 2024 года. Идентификацию можно пройти как лично, так и виртуально через электронный кабинет Пенсионного фонда или в Ощадбанке, используя видеоидентификацию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
пенсии зарплаты выплаты пенсии Денис Шмыгаль деньги
Реклама

Главное за день

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

16:04 Украина
Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

15:14 Украина
РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

15:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:05

"Красивая тактическая победа": ВСУ "перемололи" оккупантов под Купянском

16:51

Обратите внимание на новогоднем столе: врач сказал, какие салаты самые вредные

16:48

Эти вещи должен знать каждый ребенок 6-ти лет: навыки, без которых не стоит идти в школу

16:42

Imagine Dragons помогли отстроить дом юному украинцу из разрушенного села

16:34

У Путина строят планы по расколу в Украине: в ГУР назвали цель врага

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
16:27

Шмыгаль рассказал, будут ли вовремя выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в 2024 году

16:04

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

15:59

Какие привычки дают заниженную самооценку: как не попасть в ловушкуВидео

15:49

То, как вы сжимаете кулак может рассказать о характере: узнайте свои темные стороны

Реклама
15:34

Как правильно – "з Новим роком" или "з новим роком": Авраменко указал на ошибкуВидео

15:30

Игорная реформа в Украине: половина пути пройдено, но еще много работы реклама

15:14

Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

15:02

Производство в России резко подскочило в декабре: самые высокие показатели за 7 лет

15:01

РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

14:58

В Минобороны предупредили об угрозе новых ударов: чем и когда планирует бить РФ

14:46

От кого нельзя принимать подарки 30 декабря: это навлечет серьезную беду

14:29

Такое было еще летом: в ВСУ прокомментировали падение "неизвестного объекта" в Польше

14:25

Только гений найдет собаку на улице за 7 секунд: сложная оптическая иллюзия

14:20

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

14:19

"Умница!": киевлянин сел в горящую машину, чтобы спасти другие автоВидео

Реклама
14:13

Украинка-звезда сериалов "Викинги" сварила борщ и передала "привет" Родине

14:00

Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизацииЭксклюзив

13:53

Как пережить новогодний стол и не потерять здоровье: 5 лайфхаков

13:47

Никогда не используйте пылесос: простой способ убрать опавшую хвою с пола

13:37

Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой - он не сдалсяВидео

13:26

"Пенсионерка и домохозяйка": путинистка Лолита разнылась со шваброй в руках

13:25

Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

13:20

Аномальные температуры до +12 градусов: какой будет погода в последние выходные 2023 года

13:13

Украинцы разнесли Влада Яму за новый пост

13:07

Удар РФ по Киеву: число жертв выросло, что происходит в городе после атакиФото

13:02

"Это была ракета": в Польше сообщили об объекте, залетевшем с территории Украины

13:01

Гороскоп на завтра 30 декабря: Раку - радость от внуков, Стрельцу - боль из-за отношений

12:46

"Из кожи вон лезть": Жданов рассказал, ожидать ли ВСУ проблем с западным оружием

12:20

"Ни одну не сбили": Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО

12:16

"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по КиевуФотоВидео

12:13

Ракетный обстрел Украины: в 8 областях есть отключения света – Минэнерго

11:52

Церковный праздник 30 декабря: почему на Анисьи Солунской нельзя есть пищу с солью

11:45

Джеки Чана в тяжелом состоянии увезли в больницу - СМИ

11:40

Выборы в США: еще один штат запретил Трампу баллотироваться в президенты

11:35

Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

Реклама
11:35

РФ била по Запорожью ракетами: есть жертвы и раненые, под завалами остаются людиФотоВидео

11:24

"Не повія із Москви": "Киевляночка" Кричевского зазвучит на украинском языкеВидео

11:18

ВСУ продвинулись вблизи Бахмута: в ISW рассказали о ситуации на восточном фронте

10:58

Украинцам при обмене всучивают "некачественные" доллары: как не оплошать

10:57

Как правильно заваривать чай: 6 основных правил, которые сделают напиток непревзойденным

10:45

Удар РФ по Одессе: есть погибшие и десятки раненых, в городе много разрушенийФото

10:25

Россия выпустила по Украине 110 ракет: Зеленский рассказал подробности атакиВидео

10:12

ВСУ – о масштабной атаке РФ на Украину: били из 18-ти Ту-95 всем, кроме Калибров

10:07

Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год

09:26

Массированный удар по Днепру: есть жертвы и прилет по роддомуФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять