Шмыгаль рассказал, будут ли вовремя выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в 2024 году

Украине нужно более 37 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2024 году, чтобы покрыть дефицит бюджета.

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Состоится ли индексация пенсий в марте 2024 года / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео t.me/Denys_Smyhal, УНИАН

Правительство Украины гарантирует своевременную выплату пенсий и зарплат учителям и врачам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что также состоится индексация пенсий в марте 2024 года. Об этом сообщил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Несмотря на сложность финансовой ситуации, дефицит бюджета и потребность в значительном внешнем финансировании, зарплаты для учителей и врачей будут выплачиваться в определенные сроки.

"Пенсии в дальнейшем будут платиться вовремя. Индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей так же будут выплачиваться вовремя", - сказал премьер-министр. видео дня

Шмыгаль подчеркнул важность поддержки международных партнеров. По его словам, Украине нужно более 37 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2024 году. Однако у правительства есть ряд программ и соглашений о финансировании из разных стран и международных организаций, включая Международный валютный фонд.

"Мы обычно рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Ведь сейчас имеем договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Имеем программу расширенного финансирования с МВФ. Имеем поддержку других международных финансовых организаций", - отметил он.

Проблемы с выплатами зарплат и пенсий

Как ранее сообщал Главред, в Украине возможны задержки в выплатах пенсий и зарплат госслужащим и учителям, если страна не получит финансовую помощь от США и ЕС в начале следующего года.

Также министр социальной политики Оксана Жолнович, заявила, что Пенсионный фонт стабильно держится за счет внутренних поступлений. Она подчеркнула, что пенсии обеспечиваются внутренними средствами, которые поступают от налогоплательщиков. Таким образом, нет оснований для волнений о выплате пенсий, даже в случае отсутствия международной финансовой помощи.

Кроме этого, Кабинет министров Украины принял решение о продление срока физической проверки пенсионеров в Ощадбанке до 1 апреля 2024 года. Идентификацию можно пройти как лично, так и виртуально через электронный кабинет Пенсионного фонда или в Ощадбанке, используя видеоидентификацию.

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