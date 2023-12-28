В Украине продлили выплаты одной из категорий пенсионеров: кого это касается

Пенсионеры, которые еще не прошли идентификацию, для получения последующих выплат могут это сделать лично в Ощадбанке или удаленно через кабинет ПФУ.

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Пенсионеры, которые не прошли идентификацию, смогут получать пенсии до 1 апреля следующего года - Минсоцполитики / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кабинет министров Украины принял решение о продлении срока физической проверки пенсионеров в Ощадбанке на три месяца – до 1 апреля 2024 года. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, которых ставили на учет до 24 февраля 2022 года. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, идентификацию можно пройти виртуально или физически.

"То есть у таких лиц будет еще 3 месяца, чтобы пройти физическую идентификацию - и они могут сделать это как в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка, так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию", - указано в сообщении. видео дня

Как проводится идентификация пенсионеров

Путем авторизации в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины при помощи удаленной электронной подписи Дія. Підпис;

В рамках видеоконференции, которая проводится территориальными органами Пенсионного фонда с соблюдением закона в сфере электронных услуг;

Путем физического обращения в Ощадбанк;

Обращение в установленном законом порядке в дипломатические учреждения Украины за рубежом.

Что такое идентификация пенсионеров

В Минсоцполитики рассказали, что норма физической идентификации граждан действует с 2004 года для всех лиц, которые получают пенсии и социальные выплаты. Государству нужно удостовериться, жив ли человек и получает ли выплаты конкретно тот человек, которому они предназначены.

Ранее абсолютное большинство пенсионеров в Украине и получателей социальных выплат не обращали внимание на подобную норму, поскольку проходили идентификацию в банке при получении пластиковой карточки. Также идентификацию проводил почтальон в момент вручения пенсии.

Кто ранее не проходил идентификацию

В последние три года физическую идентификацию не применяли для одной из категорий пенсионеров. Речь идет о получателях пенсионных выплат, которые стали временными переселенцами до 24 февраля 2022 года. Идентификацию не применяли по причине карантина в условиях коронавирусной эпидемии.

В связи с окончанием карантина, с 1 июля 2022 года, идентификация возобновилась.

Пенсии в Украине

С 1 января 2024 пересчитают пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности, речь идет о гражданах, которые получают минимальные пенсии, минимальные пенсионные выплаты, привязанные к минималке выплаты, и доплаты за стаж. Кроме того, ожидается переиндексация выплат получателям максимальной пенсии.

В Украине выплатят благотворительную пенсию, сообщили в Пенсионном фонде. Поступления могут быть от меценатов и неравнодушных лиц, которые решили оказать помощь пенсионерам посредством взносов в Фонд. Впрочем, пенсионеры получат из этой суммы только 30%.

Некоторым украинцам поднимут пенсии на 2,6 тысячи грн. Для тех, кто получает максимальные пенсионные выплаты, сумма увеличится с 20 930 до 23 610 грн. Пенсии вырастут с марта 2024 года.

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