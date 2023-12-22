В Украине выплатят благотворительную пенсию: кто сможет её получить

Некоторые граждане страны могут рассчитывать на благотворительные выплаты.

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В Украине выплатят благотворительную пенсию / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинские пенсионеры могут получить дополнительную благотворительную выплату. О предоставлении такой пенсии от меценатов сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В ведомстве рассказали, что юридические и физические лица могут платить благотворительные взносы через ПФУ и объяснили, как работает этот механизм.

Согласно заявлению ПФУ, вопрос регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании". Вступил последний закон в силу в декабре 2022 года.

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ПФУ сообщает, что из средств, оплаченных на отдельный счет пенсионного фонда Украины, пенсионер получает 70% суммы, а 30% в свою очередь направляются в бюджет ПФУ на выплату пенсий.

Сколько и кому могут выплатить благотворительную пенсию

Как сообщили в ПФУ, любой меценат может повлиять на пенсию конкретного или обезличенного пенсионера.

Четкий и определенный размер благотворительной пенсии становится ясен тогда, когда на счет ПФУ поступают благотворителные взносы и разделяются в процентном соотношении, о котором мы написали выше.

Главное отличие благотворительного пожертвования заключается в том, что благодаря этим средствам происходит дополнительное финансирование системы пенсионного обеспечения. Помимо прочего, уплата пожертвования в пользу конкретного или обезличенного пенсионера позволяет увеличить пенсию, которую он или она получают уже сегодня.

При этом, обезличенное пожертвование становится средствами ПФУ в полном объеме, а вот пожертвование конкретному пенсионеру принадлежит ПФУ только на 30%.

Пенсии в Украине

Напомним, украинские граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового-трудового стажа, могут получать временную помощь (социальную пенсию) ‒ согласно законодательству.

Также стало известно, что в Украине с 1 января 2024 года пенсии будут пересчитаны для четырех категорий населения ‒ речь идет о тех, кто получит минимальные, максимальные пенсии, привязанные к минималке выплаты, а также доплаты за стаж.

При этом, важно знать, что украинским пенсионерам и получателям социальных выплат упростили прохождение физической идентификации, которая стала обязательной еще в 2004 году. Теперь они могут проводить ее в видеоформате – на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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