Куда обращаться и что делать украинцам, чтобы не потерять пенсию

Украинскким пенсионерам и получателям соцвыплат упростили прохождение физической идентификации.

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В Украине пенсионеры могут пройти видеоидентификацию в ПФУ / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинским пенсионерам и получателям социальных выплат упростили прохождение физической идентификации, которая стала обязательной еще в 2004 году. Теперь они могут проводить ее в видеоформате – на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщили чиновники Минсоцполитики.

Там отметили:

видеоидентификация осуществляется не ранее десяти рабочих и не позднее тридцати календарных дней с даты подачи заявления на выплату;

для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с заявителем свяжется работник Пенсионного фонда.

Как пройти пенсионера идентификацию

Записаться на прохождение видеоидентификации можно через веб-портал Пенсионного фонда. Для этого:

видео дня

нужно зайти на портал;

нажать на вкладку "идентификация в режиме видеоконференции" в верхней части экрана.

После этого на нем появится форма. В ней нужно заполнить все поля, отмеченные звездочкой:

ввести личные данные и данные документа, удостоверяющего личность;

указать адрес электронной почты и телефонный номер (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда);

выбрать удобный способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

указать, есть ли потребность в переводе на жестовой язык или физическое сопровождение персонального помощника/ассистента.

После этого – согласится на передачу данных. И нажать на кнопку "Подать заявление".

Напомним, чтобы избежать потери части или полной суммы пенсии, граждане Украины должны своевременно уведомлять Пенсионный фонд об определенных обстоятельствах.

Также в Украине определенная часть пенсионеров имеет право на доплату по возрасту. Размер ежемесячных выплат колеблется от 300 до 570 гривен.

Кроме этого, с 1 января 2024 года максимальная пенсия в Украине значительно увеличится. Она составит 23 610 гривен, что на 2 680 гривен больше, чем в 2023 году.

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