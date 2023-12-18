Социальная пенсия: кому из украинцев она положена и сколько денег

Граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста, но не имеющие необходимого страхового стажа, могут получать социальную пенсию.

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В Украине социальная пенсия колеблется от 2093 до 2684 грн / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинские граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового-трудового стажа, могут получать временную помощь (социальную пенсию) ‒ согласно законодательству.

Кому назначают социальную пенсию

С 1 января 2023 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь как минимум 30 лет страхового стажа. Те, у кого в 60 лет нет достаточного стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года — при наличии стажа не менее 20 лет.

По достижении 65 лет право на назначение пенсии по возрасту имеют лица при наличии страхового стажа от 15 до 20 лет.

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Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи (т.н. социальная пенсия по возрасту).

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Этот процесс продлится до 2028 года. Так, для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2028 году нужно будет не менее 35 лет стажа.

Сколько дают социальной пенсии

Размер такой выплаты в 2023 году составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2093 гривны), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие полгода, но не более, чем 100% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2684 гривны).

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Напомним, чтобы избежать потери части или полной суммы пенсии, граждане Украины должны своевременно уведомлять Пенсионный фонд об определенных обстоятельствах.

Также в Украине определенная часть пенсионеров имеет право на доплату по возрасту. Размер ежемесячных выплат колеблется от 300 до 570 гривен.

Кроме этого, с 1 января 2024 года максимальная пенсия в Украине значительно увеличится. Она составит 23 610 гривен, что на 2 680 гривен больше, чем в 2023 году.

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