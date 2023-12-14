Кому поднимут пенсии на 2,6 тысячи грн: кто попадает под повышение

В Украине с 1 января 2024 года максимальная пенсия увеличится с 20 930 до 23 610 грн.

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Кроме того, в будущем году ожидается как минимум два повышения пенсий / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 января будущего года максимальная пенсия увеличится с 20 930 до 23 610 грн. Повышение на 2600 грн коснется тех, кому выплаты на данный момент ограничены десятью прожиточными минимумами, сообщает портал "Обозреватель".

Сообщается, что прожиточный минимум для этой категории украинцев с января увеличится с 2093 до 2361 грн (таким же будет минимальный размер пенсии), а максимальная пенсия, соответственно, – в десятикратном размере.

Кроме того, в будущем году ожидается как минимум два повышения.

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Пенсии поднимут с марта 2024 года

Вероятно, уже в марте следующего года в Украине проведут индексацию пенсий по новым правилам. Ранее размер выплат повышали на сумму половины прошлогодней инфляции и среднего за три года роста зарплат. Новые правила пока не известны, однако в Минсоце анонсировали, что расчет будет проводиться с использованием баллов и с учетом каждого отработанного месяца.

Ранее именно мартовская индексация была наиболее значимым повышением пенсий за год. Для ее проведения во время военного положения нужно решение Кабмина.

Пенсии поднимут с апреля 2024 года

В апреле украинцам повысят минимальную зарплату с 7100 до 8000 грн. Вместе с тем в очередной раз увеличится пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия. Гарантированный размер пенсии увеличится с 2840 до 3200 грн для этой категории пенсионеров.

Напомним, чтобы избежать потери части или полной суммы пенсии, граждане Украины должны своевременно уведомлять Пенсионный фонд об определенных обстоятельствах.

Также в Украине определенная часть пенсионеров имеет право на доплату по возрасту. Размер ежемесячных выплат колеблется от 300 до 570 гривен.

Кроме этого, с 1 января 2024 года максимальная пенсия в Украине значительно увеличится. Она составит 23 610 гривен, что на 2 680 гривен больше, чем в 2023 году.

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