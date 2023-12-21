С января 2024 пересчитают пенсии: кому из украинцев стоит ждать новых денег

В Украине с 1 января пенсии будут пересчитаны для тех, кто получает минимальные, максимальные пенсии, привязанные к минималке выплаты, а также доплаты за стаж.

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С 1 января 2024 года пенсии будут пересчитаны для четырех категорий населения / коллаж Главред: фото: УНІАН

В Украине с 1 января 2024 года пенсии будут пересчитаны для четырех категорий населения ‒ речь идет о тех, кто получит минимальные, максимальные пенсии, привязанные к минималке выплаты, а также доплаты за стаж. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

К примеру, максимальную пенсию, которую получают украинцы с высокими зарплатами, некоторые отставные военные и так далее, увеличат на 2,6 тысячи грн (с 20 930 до 23 610 грн).

Минимальная пенсия, которую получают украинцы, которые имеют небольшой стаж или невысокие зарплаты (около минимальной), вырастет с 1 января 2024 года с 2093 до 2361 грн (268 грн).

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Доплаты за стаж сверх нормы, которая сейчас составляет 30 лет трудового стажа для женщин и 35 лет для мужчин. За каждый год, который превышает указанную норму, можно получать 1% прожиточного минимума. На данный момент это 20,9 грн, а со следующего года – 26,8 грн.

Также повысят гарантии для пенсионеров, которые достигли 65 лет и выполнили требования по стажу. Согласно закону, размер их пенсии должен составлять не менее 40% минималки. Сейчас это 2680 грн, а с нового года – 2840 грн.

Повышение пенсий с марта 2024 года

Ожидается, что уже в марте следующего года в Украине будет проведена индексация пенсий по новым правилам. Ранее размер выплат повышался на сумму половины прошлогодней инфляции и среднего за три года роста зарплат. Новые правила пока неизвестны, однако в Минсоцполитики анонсировали, что расчет будет производиться с использованием баллов и с учетом каждого отработанного месяца. Ранее именно мартовская индексация была наибольшим повышением пенсий за год. Для ее проведения во время военного положения необходимо постановление правительства.

Повышение пенсий с апреля 2024 года

В апреле украинцам увеличат минимальную зарплату с 7,1 тысячи до 8 тысячи грн. В то же время увеличится пенсия тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия. Гарантированный размер пенсии для этой категории граждан увеличится с 2840 до 3200 грн.

Напомним, чтобы избежать потери части или полной суммы пенсии, граждане Украины должны своевременно уведомлять Пенсионный фонд об определенных обстоятельствах.

Также в Украине определенная часть пенсионеров имеет право на доплату по возрасту. Размер ежемесячных выплат колеблется от 300 до 570 гривен.

Кроме этого, с 1 января 2024 года максимальная пенсия в Украине значительно увеличится. Она составит 23 610 гривен, что на 2 680 гривен больше, чем в 2023 году.

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