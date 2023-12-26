Пенсионный фонд увеличил выплаты в декабре: кто получил больше

Вчера, 25 декабря, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за последний месяц 2023 года. ОБ этом сообщили в пресс-службе ПФУ.
Стало известно, что на выплаты пенсий, субсидий и льгот в декабре было направлено 58,млрд гривен. В то же время в ноябре эта сумма составляла ещё 57,9 млрд гривен.
Куда пошли деньги
В ПФУ сообщили, что в через АО "Украпочта" фонд выплатил 9,6 миллиардов гирвен, а через уполномоченные банки - 48,4 миллиарда.
По состоянию на декабрь деньги пошли на:
- выплату жилищных субсидий - 6,4 млрд (в ноябре эта сумма была 2,5 млрд)
- выплату больничных и страховых - 3,5 млрд
Пенсии в Украине
Напомним, как уже известно, в Украине приняли Госбюджет на 2024 год, согласно которому первая индексация пенсий назначена на 1 марта 2024 года. Тогда вырастут пенсии большинства. Максимальный размер пенсии вырастет до 23 610 грн.
Также, граждане Украины, получающие пенсионные средства, должны уведомлять органы Пенсионного фонда о любых статусных и документальных изменениях. Для того того, чтобы избежать прекращения выплат, необходимо уведомлять об обстоятельствах онлайн или офлайн.
Помимо прочего, украинские пенсионеры могут получить дополнительную благотворительную выплату. О предоставлении такой пенсии от меценатов сообщили в Пенсионном фонде Украины.В ведомстве рассказали, что юридические и физические лица могут платить благотворительные взносы через ПФУ и объяснили, как работает этот механизм.
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