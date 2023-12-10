Некоторые украинцы могут остаться без пенсии: как этого избежать

Все пенсионеры Украины обязаны подать документы в ПФУ.

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Некоторые украинцы могут остатся без пенсии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Граждане Украины, получающие пенсионные средства, должны уведомлять органы Пенсионного фонда о любых статусных и документальных изменениях. Для того того, чтобы избежать прекращения выплат, необходимо уведомлять об обстоятельствах онлайн или офлайн. Об этом сообщило Главное управление ПФУ в Донецкой области.

Важно помнить, законодательство о пенсионном обеспечении в Украине определяет обстоятельства, которые могут повлиять на прекращение выплаты или изменение её размера. В частности,это предусмотрено Порядком подачи и оформления документов для назначения и перерасчета пенсий.

О чем нужно уведомлять ПФУ

К обстоятельствам, о которых необходимо сообщать в Пенсионный фонд, относятся:

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трудоустройство и увольнение

регистрация и закрытие ФЛП

приобретение, изменение и прекращение особого статуса

изменение регистрации места жительства

выезд на постоянную основу за границу

Помимо прочего, также территориальные центры ПФУ обязаны знать об изменениях сведений, внесенных в персональную карточку, а именно о получении паспорта нового образца, о получении паспорта после похищения, а также об изменениях фамилии, имя или отчества.

Все вышеперечисленные и другие предусмотренные обстоятельства должны быть доведены до ведома ПФУ в срок 10 дней. Сделать это можно не только в территориальном центре, но и на веб-портале ПФУ.

Пенсия в Украине

Напомним, в Украине в 2024 году запланирована индексация пенсий, а также реформа системы их начисления, которая предусматривает переход к балльной системе. Индексация пенсий в новом году состоится в марте и июле. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксаны Жолнович.

Также, как уже известно, в Украине приняли Госбюджет на 2024 год, согласно которому первая индексация пенсий назначена на 1 марта 2024 года. Тогда вырастут пенсии большинства. Максимальный размер пенсии вырастет до 23 610 грн. Однако, несмотря на то, что индексации пенсии назначены на 1 марта и 1 июля, некоторые могут ощутить изменения и с 1 января.

Помимо прочего, в Украине часть пенсионеров имеют право на доплату к пенсии ‒ по возрасту. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн. Об этом говорится в материале "На пенсии".

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