Некоторые украинцы могут остаться без пенсии: как этого избежать

Граждане Украины, получающие пенсионные средства, должны уведомлять органы Пенсионного фонда о любых статусных и документальных изменениях. Для того того, чтобы избежать прекращения выплат, необходимо уведомлять об обстоятельствах онлайн или офлайн. Об этом сообщило Главное управление ПФУ в Донецкой области.
Важно помнить, законодательство о пенсионном обеспечении в Украине определяет обстоятельства, которые могут повлиять на прекращение выплаты или изменение её размера. В частности,это предусмотрено Порядком подачи и оформления документов для назначения и перерасчета пенсий.
О чем нужно уведомлять ПФУ
К обстоятельствам, о которых необходимо сообщать в Пенсионный фонд, относятся:
- трудоустройство и увольнение
- регистрация и закрытие ФЛП
- приобретение, изменение и прекращение особого статуса
- изменение регистрации места жительства
- выезд на постоянную основу за границу
Помимо прочего, также территориальные центры ПФУ обязаны знать об изменениях сведений, внесенных в персональную карточку, а именно о получении паспорта нового образца, о получении паспорта после похищения, а также об изменениях фамилии, имя или отчества.
Все вышеперечисленные и другие предусмотренные обстоятельства должны быть доведены до ведома ПФУ в срок 10 дней. Сделать это можно не только в территориальном центре, но и на веб-портале ПФУ.
Пенсия в Украине
Напомним, в Украине в 2024 году запланирована индексация пенсий, а также реформа системы их начисления, которая предусматривает переход к балльной системе. Индексация пенсий в новом году состоится в марте и июле. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксаны Жолнович.
Также, как уже известно, в Украине приняли Госбюджет на 2024 год, согласно которому первая индексация пенсий назначена на 1 марта 2024 года. Тогда вырастут пенсии большинства. Максимальный размер пенсии вырастет до 23 610 грн. Однако, несмотря на то, что индексации пенсии назначены на 1 марта и 1 июля, некоторые могут ощутить изменения и с 1 января.
Помимо прочего, в Украине часть пенсионеров имеют право на доплату к пенсии ‒ по возрасту. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн. Об этом говорится в материале "На пенсии".
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